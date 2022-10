Selvaggia Lucarelli, il Codacons non si ferma: “Se la Lucarelli non viene messa fuori da Ballando denunciamo la Rai”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli e il Codacons sono proprio ai ferri corti. L’associazione chiede che Selvaggia lasci Ballando vista la partecipazione del compagno, altrimenti denunceranno la Rai.

Continua la guerra seppur a distanza tra Selvaggia Lucarelli e il Codacons. Già nei giorni scorsi, l’associazione si era espressa, chiedendo alla Rai di sospendere la Lucarelli da Ballando con le stelle, visto che tra i concorrenti quest’anno c’è Lorenzo Biagiarelli, il suo compagno. Ebbene, la Lucarelli aveva risposto a questa richiesta, sostenendo che il Codacons ce l’avesse con lei perché qualche tempo fa era scesa in campo in difesa di Fedez e che in questa occasione l’associazione ” si sta vendicando”. Dopo queste dichiarazioni, per, il Codacons è tornato a parlare con minacce ancora più pesanti.

Selvaggia Lucarelli in guerra con il Codacons

Il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e il Codacons continua, dopo che il giudice di Ballando aveva fatto intendere che l’associazione ce l’avesse con lei, perché qualche tempo fa era scesa in campo in difesa di Fedez, che sappiamo essere il bersaglio preferito del Codacons.

Il giudice di Ballando con le stelle si giustifica

Secondo l’associazione, non è assolutamente giusto che Selvaggia possa giudicare le esibizioni del suo compagno, dando ovviamente dei voti che non possono mai essere oggettivi. E’ una questione di correttezza nei confronti degli altri concorrenti e delle altre coppie che partecipano al programma e se vogliamo, anche nei confronti dei telespettatori che comunque pagano per votare la loro coppia preferita.

Il Codacons interviene ancora e minaccia di denunciare la Rai

« Selvaggia cerca di trovare scuse e parla di fantasiose ritorsioni del Codacons. Peccato che, se anche il Codacons avesse denunciato la Lucarelli solo per vendicarsi delle sue prese di posizione contro l’associazione, questo non la autorizzerebbe certo a violare tutte le regole del diritto e della imparzialità». Queste le parole diffuse dall’associazione che aggiunge il fatto che nel nostro paese esistono tante norme che vietano i conflitti di interessi. L’Associazione torna così a minacciare e si dice pronta a denunciare la Rai, qualora non vengano presi dei provvedimenti al riguardo. “Denunceremo anche la Rai per concorso in truffa ai telespettatori…”. Insomma, secondo il Codacons non esiste alcuna ripercussione da parte dell’associazione nei confronti della Lucarelli, o alcuna vendetta.