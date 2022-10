Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli umilia Rossella Erra: “Chissà chi ti ha raccomandato”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, durante la prima puntata di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli ha avuto parole molto pesanti per Rossella Erra: “Raccomandata”

Ieri, sabato 8 ottobre, è andata in onda la prima puntata di Ballando con le stelle presentata, come al solito, da una brillante Milly Carlucci. La giuria è rimasta sempre la stessa con Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e, come presidente di giuria, Carolyn Smith.

Tutti erano molto interessati alla reazione di Selvaggia Lucarelli nel vedere ballare il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli ma la Lucarelli ha stupito tutti, andando, con la sua reazione, oltre ogni immaginario. Vediamo cosa è accaduto.

Selvaggia Lucarelli si commuove nel vedere il fidanzato Lorenzo Biagiarelli ballare

Ieri sera, la prima puntata di Ballando con le stelle ha regalato tante emozioni. Il pubblico da casa era incollato alla tv per vedere lo spettacolo ma, sicuramente tanta era la curiosità di vedere come Selvaggia Lucarelli si sarebbe comportata con il fidanzato che quest’anno gareggia in pista.

E così, quando Lorenzo Biagiarelli è sceso in pista per la prima esibizione ballando una bachata con la sua maestra, Anastasia Kuzmina, la Lucarelli si è commossa fino alle lacrime.

Dopo l’esibizione la Lucarelli ha detto: ““Non lo so mi ha fatto uno strano effetto, ma non lo so perché mi ha commosso dovrei essere inc***ata nera.”

In ogni caso, Lorenzo Biagiarelli è stato apprezzato da tutto il pubblico che gli ha dato voti abbastanza alti.

L’intervento di Rossella Erra e le parole durissime di Selvaggia Lucarelli

Dopo la reazione di Selvaggia Lucarelli che si è commossa fino alle lacrime e che ha mostrato, con disarmante sincerità, gli occhi pieni di lacrime, tutti sono rimasti senza parole e in quel momento di grande commozione è intervenuta Rossella Erra che rappresenta la giuria popolare e che ha commentato così il pianto della Lucarelli: “Anche tu hai un cuore!”. A quel punto Selvaggia ha cambiato espressione, si è molto innervosita e le ha risposto: ““C’era una tensione emotiva e Rossella Erra ha rovinato tutto. La vera domanda non è chi raccomanda Lorenzo Biagiarelli ma chi raccomanda la Erra!”

Al di là di questo momento di tensione, anche Lorenzo Biagiarelli ha voluto dire la sua e ha commentato così la sua presenza a Ballando: “Io vengo qui da sette anni, ho portato il caffè a tutti i giurati ed adesso mi devono giudicare.”