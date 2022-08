Ballando con le stelle, il compagno della Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli …

0 SHARES Condividi Tweet

Sta facendo molto discutere l’indiscrezione trapelata nelle ultime ore su Ballando con le stelle. Indiscrezione secondo la quale tra i nuovi concorrenti sembrerebbe esservi anche il compagno di Selvaggia Lucarelli ovvero il noto social chef Lorenzo Biagiarelli.

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione televisiva e con essa quindi il ritorno di alcuni programmi molto amati e attesi. E’ questo il caso di Ballando con le stelle, il celebre programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nelle ultime ore si sta tanto parlando, ad esempio, del possibile arrivo nella trasmissione di un concorrente molto particolare ovvero Lorenzo Biagiarelli. Ma, esattamente di chi stiamo parlando?

Lorenzo Biagiarelli nel cast di Ballando con le Stelle?

Giorno dopo giorno cresce sempre di più tra i telespettatori l’attesa per l’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle. Molte sono le domande che il pubblico è solito porsi, tra queste ad esempio tante riguardano i futuri concorrenti. A tal proposito è possibile dire che nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente il nome di Lorenzo Biagiarelli ovvero il celebre social chef fidanzato di un volto noto della trasmissione condotta dalla Carlucci ovvero della giornalista Selvaggia Lucarelli.

Le anticipazioni sul celebre social chef

A lasciare l’indiscrezione sembrerebbe essere stato di preciso il FattoQuotidiano Magazine secondo il quale quindi Lorenzo Biagiarelli sembrerebbe essere pronto ad entrare a far parte del cast del programma. Il suo nome però sta facendo particolarmente discutere in quanto legato ad un altro volto noto della trasmissione ovvero la giornalista Selvaggia Lucarelli. Il noto social chef e la giornalista sono infatti fidanzati, per cui molti sono coloro che si stanno domandando come la giornalista si comporterà e quindi come giudicherà il fidanzato nelle vesti di ballerino.

I nomi dei possibili nuovi concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci

La notizia relativa alla partecipazione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle al momento non sembrerebbe essere ufficiale ma si tratterebbe di una semplice indiscrezione. Ma il sito sopracitato oltre a tale nome sembrerebbe aver menzionato anche quelli di Paola Barale, Rossana Banfi e Alessandro Egger. Tanti altri ancora i nomi emersi nel corso delle ultime settimane, ma ancora non del tutto ufficiali. Tra questi ad esempio quello di Nino D’Angelo e Iva Zanicchi. Ma anche quello di Gabriel Garko, Alex Di Giorgio, Giampiero Mughini, Marta Flavi e Luisella Costamagna. Ma saranno davvero questi celebri artisti i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle? Per scoprire la verità occorrerà attendere ancora un po’. L’inizio della trasmissione è infatti previsto per il prossimo 8 ottobre 2022. A condurre sarà ancora una volta Milly Carlucci sempre affiancata da Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.