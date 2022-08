Adriana Volpe al veleno contro Sonia Bruganelli “C’è chi dice che..”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe ancora una volta si è scagliata contro Sonia Bruganelli. Il motivo? Il fatto che la moglie di Paolo Bonolis abbia deciso di accettare il ruolo di opinionista per il secondo anno consecutivo.

Adriana Volpe continua a parlare della mancata partecipazione al Gf vip 7 come opinionista visto che la sua collega Sonia Bruganelli è stata invece riconfermata anche per l’anno successivo. Ebbene, stando a quanto è emerso in queste ultime ore sembrerebbe che Adriana abbia ancora una volta puntato il dito contro la Bruganelli. Questo suo atteggiamento non dovrebbe stupirci, visto che le due lo scorso anno durante il reality pare che ne siano dette di santa ragione e abbiano litigato in diverse occasioni. Ma cosa ha svelato adesso sulla Bruganelli?

Adriana Volpe, le parole al veleno contro Sonia Bruganelli

Adriana Volpe pare che abbia continuato a parlare del mancato rinnovo del ruolo di opinionista al Gf vip 7. Ebbene si, pare che in questi ultimi giorni Adriana sia tornata a parlare, svelando qualcosa di inedito anche sul Alfonso Signorini ma soprattutto pare che abbia sparato a zero contro la sua ex collega. “Su Sonia rimango basita, possono solo dire che un mostro di coerenza. All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiano fatto insieme si è lamentata di non volere stare li, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro”. Queste le parole di Adriana che pare abbia poi sostenuto che forse Alfonso avrebbe insistito affinché Sonia accettasse l’incarico per il secondo anno consecutivo.

Lo sfogo dell’ex opinionista del Gf vip 6

“Siamo sicuri? C’è anche chi dice che abbia fatto carte false per essere l’unica opinionista. Sulla sua incoerenza stendo un velo. Quando a me, credo che la carriera di un artista sia un pò come una scrittura musicale. E’ fatta di note e di silenzi. Di pause che hanno lo stesso peso dalle note. Credo che questo sia per me un momento delicato, importante, ma che costruisce una carriera. Ho sempre fatto una televisione che mi rappresenta, non sono un personaggio che riesce a piegarsi a determinate dinamiche che non condivido. Voglio essere garbata, rispettosa del pubblico e fare qualcosa in cui mi riconosco”. Questo lo sfogo della Volpe che però fino alla fine pare che abbia voluto togliersi un altro sassolino dalle scarpe.

La conduttrice si toglie ancora un sassolino dalle scarpe

“In realtà durante l’intervista mi hanno ricordato che Sonia disse di me “Io torno al mio lavoro, le non so se ce l’abbia”. Ho risposto in maniera diretta e anche umile, dicendo che nel lavoro c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia, chi perchè ha santi protettori alle spalle”.