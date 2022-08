Simona Branchetti fotografata insieme all’ex di Anna Falchi dice che …

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Branchetti insieme all’ex di Anna Falchi. I due sono stati paparazzati al mare ma le cose non sembrano essere così come sembrano.

La nota giornalista Simona Branchetti nota conduttrice di Morning news pare che in questi giorni sia stata pizzicata in compagnia di un uomo ovvero un noto politico. Pare che l’uomo in questione sia Andrea Ruggeri un parlamentare di Forza Italia nonché ex compagno di Anna Falchi. I due sarebbero stati paparazzati insieme sulle spiagge del Salento in atteggiamenti piuttosto intimi. Entrambi sembra che siano reduci di relazioni sentimentali che sono finite ormai da un po’ di tempo.

Simona Branchetti insieme all’ex di Anna Falchi al mare

Ruggeri nello specifico è stato insieme ad Anna Falchi per ben 11 anni e quando pare avessero deciso di andare a convivere il loro rapporto si sarebbe inclinato. Anche la conduttrice Simona Branchetti pare che abbia avuto un passato piuttosto turbolento e con ben due matrimoni finiti. In prime nozze si è sposata con il presentatore Federico Quaranta mentre il secondo marito è stato l‘ avvocato Carlo Longari. I due si sono lasciati nel 2021 e pare che nel comunicare ciò, la conduttrice pare abbia lasciato un commento piuttosto semplice ma molto significativo.“Una ferita mortale”, questo il commento della giornalista.

I due smentiscono la storia d’amore, solo amicizia

Adesso i due pare che siano stati paparazzati in spiaggia così come il settimanale Chi ha mostrato attraverso delle foto che sono state pubblicate sull’ultimo numero già in edicola. Ad ogni modo, però le cose non sembra siano così come sembrano, visto che i diretti interessati avrebbero fatto sapere che tra di loro c’è soltanto una grande amicizia. Insomma, i due avrebbero smentito qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale e non ci sarebbe nessun inizio di una storia d’amore ma soltanto una amicizia.

Tra l’altro al momento Ruggeri pare che non stia vivendo proprio un buon momento soprattutto da un punto di vista professionale. Deputato alla camera, Ruggeri non sarà candidato da Forza Italia per le prossime elezioni del 25 settembre e per lui pare che sia stata una grande delusione.“Io ho una faccia sola. Questa. Sono stato leale, molto leale, fino all’ultimo secondo al Presidente Berlusconi, e alla bandiera di Forza Italia”. Questo quanto scritto dal deputato uscente su Instagram. Poi avrebbe aggiunto: “E sia chiaro: non ho rifiutato proprio nulla, come scrive il Corriere. Le uniche offerte che ho rifiutato sono state quelle di altri partiti. Ho avanzato alcune proposte di candidatura a Forza Italia, da cui non ho nemmeno avuto risposta”.