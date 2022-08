Adriana Volpe senza freni su Alfonso Signorini: “Da lui non mi sarei mai aspettata che …”

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice Adriana Volpe è la grande assente dal Gf vip 7. Pare che abbia svelato di aver ricevuto una proposta inaccettabile da Alfonso Signorini. Di cosa si tratta?

Adriana Volpe è la grande esclusa di questa nuova edizione del Grande Fratello vip che è inizierà molto probabilmente il prossimo 19 settembre. Ebbene, sembra proprio che Alfonso abbia riconfermato Sonia Bruganelli per il secondo anno consecutivo mentre ad essere esclusa è stata proprio lei, Adriana la quale però ha voluto dire la sua e lo ha fatto in questi giorni. La nota conduttrice avrebbe quindi svelato il retroscena relativo alla sua esclusione come opinionista per questa nuova edizione del reality di Canale 5. Ai microfoni di fanpage.it quindi Adriana Volpe ha affidato il suo sfogo rivelando anche alcuni dettagli che aveva tenuta nascosti fino a poco tempo fa.

Adriana Volpe svela la proposta inaccettabile arrivata da Alfonso Signorini

Adriana Volpe è stata esclusa dal Grande Fratello vip 7 ovvero il reality che inizierà presumibilmente il prossimo 19 settembre. Pare che intorno a questa mancata convocazione per il secondo anno consecutivo ci sia stata parecchia delusione da parte della nota conduttrice la quale adesso ha voluto svegliare alcuni retroscena. Adriana ha così rilasciato un’intervista ai microfoni di fanpage.it parlando proprio di questa mancata convocazione. ” L’ho appreso a maggio. All’inizio non eravamo state confermate entrambe né io e né Sonia Bruganelli. Poi i primi di giugno mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella casa come concorrente. Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva ” Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa”. Questo il dettaglio svelato proprio da Adriana Volpe la quale pare che sia rimasta particolarmente perplessa davanti a questa proposta arrivata direttamente dal conduttore che ha prontamente rifiutato. Ma per quale motivo? A svelarlo è stata proprio lei.

Le motivazioni che hanno portato la conduttrice a rifiutare

” La sua richiesta mi ha spiazzato, anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata mia figlia può contare solamente su di me, sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Per me la serenità di Giselle ha priorità su tutto. Aspettavo la telefonata di Alfonso ma per essere riconfermata come opinionista e non per entrare nella casa come concorrente”. Questo quanto dichiarato nello specifico da Adriana Volpe la quale sembra esserci rimasta parecchio male per il comportamento tenuto dal conduttore del reality.

Le parole della conduttrice, delusa da Alfonso

” Per carità è legittimo per le dinamiche del programma voler avere la Volpe nella tana e la gatta come opinionista. Sarebbe stata pura dinamite. Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile. Ad oggi non ci sono le condizioni familiari e personali per entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello. In questo momento io sono sola, mia figlia può contare solo su di me. È una situazione molto delicata e difficile per questo ho rifiutato”. Insomma sembra proprio che Adriana Volpe abbia voluto fare chiarezza su tutta questa vicenda di cui si parla ormai da diverse settimane.