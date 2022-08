Fedez dopo la polemica sulla foto rompe il silenzio e dice: “Eravamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez ha voluto parlare delle sue condizioni di salute dopo il tumore al pancreas scoperto qualche giorno fa.

Fedez è un noto rapper ed uno dei più importanti personaggi del mondo dello spettacolo italiano e non solo. Spesso è al centro di diverse polemiche, soprattutto per i contenuti condivisi dallo stesso e anche dalla moglie Chiara Ferragni. Sappiamo anche che però qualche mese fa Fedez ha avuto dei problemi di salute non indifferenti ed anche piuttosto importanti.

Fedez, i suoi gravi problemi di salute

Era lo scorso inverno quando il rapper ha comunicato a tutti di essere purtroppo affetto da un tumore al pancreas e la notizia pare che abbia davvero travolto e sconvolto tutti quanti. Per qualche tempo è stato lontano dal web e poi ha comunicato il fatto che a breve avrebbe fatto una operazione piuttosto importante che effettivamente pare gli abbia salvato la vita. Adesso da diverse settimane Fedez è tornato alla sua vita di tutti i giorni ed anche al suo lavoro, eppure soltanto in queste ore ha voluto parlare di quelle che sono le sue attuali condizioni di salute.

Il rapper parla delle sue attuale condizioni di salute

Come sta Fedez dopo l’operazione effettuata qualche mese fa dopo aver scoperto di essere affetto da un brutto male? Attualmente il noto rapper è al timone di diverse classifiche italiane per via del grande successo che il suo brano intitolato La dolce vita. Ebbene, proprio in queste ultime ore su Instagram pare che abbia voluto rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan e lo ha fatto attraverso il box domande. I fan pare che abbiano fatto tante domande a Fedez e nello specifico in molti sembra che abbiano chiesto quali siano le sue attuali condizioni di salute visto che il 2022 è stato piuttosto difficile per lui.

Le parole del marito di Chiara Ferragni

“Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione diciamo non posso più fare il pazzerello con cibi e alcol, non che prima lo facessi. […] Come dirla in francese, mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino ogni volta che vado al cess. è una festa”. Sono state queste le parole dichiarate da Fedez che ha così parlato quindi di come sia cambiata la sua vita dopo l’operazione dopo i problemi di salute.

Fedez commenta la polemica per la foto

Poi Fedez pare che abbia parlato della foto che ha fatto scandalo, quella che vede lui e Chiara in vacanza ma in una posa piuttosto pericolosa. “Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per fare quel tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza e quindi non vedo dove sia il problema, francamente.”