Raimondo Todaro una furia sui social: “Ma tu tutti i giorni che fai?”

Raimondo Todaro è uno dei protagonisti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Pare che oltre ad essere appassionato di danza lo è anche di calcio. In questi giorni si è lasciato andare ad uno sfogo sui social proprio contro Massimiliano Allegri.

Raimondo Todaro lo conosciamo tutti per essere un noto ballerino il quale è diventato particolarmente famoso grazie al programma Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Ebbene, pare che lo scorso anno però a sorpresa dopo tanti anni di permanenza all’interno del programma di Raiuno Raimondo abbia preso la decisione di lasciare e approdare nel programma antagonista ovvero Amici di Maria De Filippi. Ad ogni modo, sono sempre tanti coloro che sperano che Raimondo possa un giorno tornare a Ballando con le stelle e questi ovviamente sono perlopiù fan e telespettatori del programma condotto da Milly Carlucci.

Raimondo Todaro, oltre alla danza appassionato di calcio

Non tutti forse sanno che il noto ballerino oltre ad essere un grande appassionato di danza tanto da averne fatto un lavoro è anche appassionato di calcio. Il ballerino, infatti pare che in passato abbia addirittura giocato a calcio anche se poi avrebbe deciso di proseguire con la danza. Anche oggi gioca nella nazionale di calcio di cantanti e artisti. In questi ultimi giorni pare che il noto professore di Amici abbia voluto parlare proprio di questa sua passione e nello specifico pare che si sia lasciato andare ad uno sfogo sul suo profilo Instagram.

Il ballerino e lo sfogo contro Massimiliano Allegri

Raimondo Todaro come abbiamo già avuto modo di anticipare, è particolarmente appassionato di calcio oltre che di danza. Gioca nella nazionale di calcio di cantanti e artisti e proprio riguardo a questo argomento sembrerebbe che si sia lasciato andare ad uno sfogo soprattutto duro nei riguardi del noto Mister Massimiliano Allegri.“Da insegnante/allenatore sono rimasto allibito dalle parole dell’allenatore della Juve Allegri che nel post partita con la Sampdoria critica pubblicamente il più giovane calciatore che inoltre è uno dei pochi centrocampisti di qualità della squadra”. Pare che nello specifico a non piacere a Raimondo è stato il commento che il Mister ha fatto al termine della partita.

Le dure parole del maestro di ballo della scuola di Amici

“Il mister dice: dovrebbero insegnare a questi ragazzi… ma dovrebbero chi? L’allenatore sei tu e ti pagano 9 milioni all’anno per spiegare ai ragazzi cosa fare”. Questo ancora quanto aggiunto dal ballerino il quale ha anche lamentato quella che lui definisce “pochezza del gioco della squadra”.“Ma allora tu in allenamento tutti i giorni che fai?”, queste ancora le parole di Raimondo che pare si sia scagliato contro l’allenatore.