Francesco Totti e Noemi paparazzati, le foto non lascino più dubbi

Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbero stati paparazzati dal settimanale Chi. Non è ancora ufficiale ma pare che i due stiano insieme davvero da diversi mesi ormai.

Si continua a parlare di Ilary Blasi e di Francesco Totti e più nello specifico dell’ ex capitano della Roma e di colei che ormai ufficialmente sembra essere la sua nuova compagna. Ebbene, mentre la nota conduttrice si trova in Croazia insieme alla figlia Isabel, alla sorella Silvia ed al cognato l‘ex capitano della Roma invece è stato insieme alla sua nuova fiamma.

Francesco Totti paparazzato insieme a Noemi Bocchi

A beccare i due pare sia stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Ebbene, Francesco sarebbe stato paparazzato sempre insieme a colei che si dice essere la sua nuova fiamma ovvero Noemi Bocchi. In passato Francesco è stao avvistato sotto casa di quest’ultima ma questa volta invece pare che la 34enne abbia affittato una villa che esattamente si trova a San Felice Circeo. E’ stato proprio lì che i due sono stati paparazzati.

E’ sempre più ufficiale la storia tra Noemi e Francesco, le foto su Chi

Pare che quest’anno Noemi non sia volata in Sardegna dove in genere è solita andare durante le vacanze estive molto probabilmente per amore di Francesco Totti. Sul numero di Chi che è in edicola da oggi mercoledì 24 agosto, pare che siano state quindi diffuse le immagini di Francesco Totti che va da Noemi Bocchi in vacanza al Circeo. Le foto non restano dubbi perché si vede esattamente Francesco il 19 agosto sera proprio a San Felice Circeo mentre scende dalla macchina di un suo amico ed entra in un complesso dove pare ci sia proprio la villa che è stata affittata da Noemi Bocchi. Pare che i due quindi stiano cercando in tutti i modi di tenere segreta questa relazione anche se ormai sembra essere quasi certo che ci sia una storia tra Totti e Noemi.

Accordo segreto tra i due?

Potrebbe esserci un accordo tra i due ovvero quello di svelare questa relazione nel momento in cui Francesco sarà definitivamente separato da Ilary Blasi. Pare che le pratiche del divorzio ancora non sono state avviate per questo motivo sono in tanti ad ipotizzare che tra i due ci sarà una battaglia legale visto anche il patrimonio piuttosto importante che i due dovranno necessariamente dividere.