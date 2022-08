Alfonso Signorini rivelazione su Ilary Blasi: “Non è triste ma molto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini in questi giorni ha rilasciato un’intervista al suo giornale parlando anche di Ilary Blasi. Pare che i due si siano incontrati a Cortina. Ma cosa ha svelato?

Il Grande Fratello vip sta per iniziare ed emergono sempre più dettagli circa la nuova edizione che prenderà il via esattamente intorno a metà settembre. Il noto conduttore a settembre tornerà così al timone del Grande Fratello vip e questa sarà una edizione ancora più speciale rispetto a quella passata. Pare che effettivamente questa nuova edizione del programma si allungherà fino alla primavera un po come accaduto lo scorso anno. Proprio sulle pagine del suo settimanale, ovvero Chi pare che Alfonso Signorini abbia parlato del Grande Fratello vip e ha voluto in qualche modo dare qualche anticipazione.

Alfonso Signorini si confessa nel corso di un’intervista rilasciata al suo giornale

Nel corso di un’intervista che lo stesso Alfonso Signorini ha rilasciato per il suo giornale Chi, pare che abbia parlato non soltanto della prossima edizione del Grande Fratello vip ma anche di Francesco Totti e Ilary Blasi. Pare che nel dettaglio Alfonso abbia voluto svelare qualche dettaglio sulla separazione di cui tanto si sta parlando ormai da diverse settimane. Era da molto tempo che si parlava di una possibile crisi tra i due ed effettivamente la separazione c’è stata.

La rivelazione su Ilary Blasi

Il giornalista sembra aver raccontato di avere incontrato Ilary quest’estate a Cortina e pare che insieme abbiano trascorso dei momenti davvero molto divertenti. “L’ho trovata più incaz*ata che triste per le sue ben note vicende sentimentali”. Queste le parole dichiarate proprio da Alfonso Signorini parlando di Ilary e del suo stato d’animo. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista oltre a parlare di Ilary sembra che Alfonso abbia anche lanciato un gossip.

Alfonso ha trovato l’amore?

“Questa estate mi ha fatto battere il cuore ed erano anni che questo non succedeva”. Che con queste parole Alfonso Signorini abbiamo voluto a far intendere di aver trovato l’amore. Pare che si tratti proprio di questo anche se lo stesso ha anche aggiunto “Non chiedetemi di più perchè sono fatti miei”. Tanto mistero quindi intorno alla sua situazione sentimentale.In attesa di tornare al timone del Grande Fratello vip Alfonso Signorini pare abbia trascorso un’estate davvero all’insegna del relax ma anche dell’amore e dell’amicizia. Ha raccontato di aver trascorso alcune serata a Cesenatico insieme ad alcuni amici riuscendo anche a trattare diversi argomenti molti di questi impegnativi. Riguardo la prossima edizione del Grande Fratello vip pare che abbia svelato la data di inizio che dovrebbe essere il prossimo 19 settembre.