Ornella Muti velenosa con Chiara Ferragni: “Cosa è stata capace di far fare al figlio”

Ornella Muti, la nota attrice più famosa di tutti i tempi pare che abbia rilasciato un’intervista molto interessante. Ad un certo pare che abbia lanciato una stoccata a Chiara Ferragni.

Ornella Muti è una nota attrice italiana, la quale pare che nell’ultimo periodo ha rilasciato un’intervista molto interessante parlando dell’imprenditrice digitale utilizzando delle parole molto critiche. Ma per quale motivo? Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Mattino, in occasione del Villamare Festival Film$Friends, pare che abbia parlato di tanti aspetti della sua vita privata e professionale. L’attrice avrebbe parlato anche tanto della sua carriera e di un tema a lei molto caro ovvero quella della sostenibilità ambientale. Ad un certo punto, sembra che abbia lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni. Ma cosa ha rivelato?

Ornella Muti, intervista speciale per la nota attrice

Ornella Muti in occasione del Villamare Festival Film&Friends pare che abbia rilasciato un’intervista molto interessante. Ad un certo punto, pare che Ornella abbia commentato il personaggio di Odisseo facendo riferimento al romanzo Itaca per sempre, di Luigi Malerba. Poi nel corso di un’intervista pare che abbia lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni. Proprio sul finire dell’intervista pare che l’attrice abbia anche di un tema a lui molto caro, ovvero quello dell’ambiente.

La frecciatina della nota attrice su Chiara Ferragni

Ad un certo punto avrebbe citato Chiara Ferragni che il prossimo anno sarà la madrina della prima e ultima serata della manifestazione canora più importante d’Italia.“Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato. L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder. Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è cosi. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport.”

In molti non hanno capito il senso del post

In molti sembra che non abbiano capito tanto il senso di questo post, innanzitutto perchè il figlio di Chiara e Fedez non è mai finito su una confezioni di cioccolati e Chiara non hai mai utilizzato i suoi figli per sponsorizzare dolci. Che Ornella abbia voluto sottolineare il fatto che Chiara spesso sia da mangiare ai suoi figli cibo spazzatura? In realtà molto spesso Leone è apparso sui social mentre mangia gelati, biscotti, cibi che mangiano tutti i bambini in realtà.