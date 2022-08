Can Yaman dolcissimo con Francesca Chillemi “Quante cose …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’attore turco Can Yaman improvvisamente ha fatto una dedica speciale a Francesca Chillemi la sua collega e protagonista di Viola come il mare. Ma cosa ha riferito?

Can Yaman lo conosciamo tutti per essere un noto attore il quale in questi anni sicuramente ha trovato il modo di conquistare l’amore di milioni di telespettatori italiani che lo hanno accolto con grande affetto. Da circa due anni ormai Can si è trasferito nel nostro paese, ovviamente per motivi lavorativi. Sembrava che avesse anche trovato l’amore in Italia quando ha fatto sapere di essersi innamorato di Diletta Leotta. Questa storia d’amore ha fatto parecchio parlare ma poi improvvisamente pare che questa relazione sia finita. Ad ogni modo, Can Yaman ha continuato a vivere nel nostro paese ed a portare avanti alcuni progetti cinematografici. Ormai manca sempre meno alla messa in onda della fiction che vedrà come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, ovvero quella intitolata Viola come il mare.

Can Yaman, grande attesa per la messa in onda della fiction Viola come il mare

La fiction Viola come il mare sarebbe dovuta andare in onda ormai diverse settimane fa ma è stata rimandata ormai al prossimo autunno. Sembrerebbe questa nuova serie, andrà in onda su Canale 5 Il prossimo mese di ottobre e per questo ci sarebbe grande attesa proprio per questo motivo. Le ultime ore sembra che Can abbia in qualche modo lanciato delle anticipazioni e fatto anche una speciale dedica alla sua collega.

Francesca Chillemi, la speciale dedica del suo collega

Nello specifico l’attore avrebbe pubblicato lo spezzone di un dietro le quinte e avrebbe mostrato una gag molto divertente insieme alla sua collega. In questa gag pare che Francesca racconti di aver insegnato al suo collega tante parole in italiano che l’attore pare pronunci, ovvero “Smaciullare, spappolare e sbrodolare”. “Dai però, una parola normale“, avrebbe risposto Francesca sorridendo. Grazie a questo siparietto abbiamo potuto capire quanto sia grande la sintonia tra i due, tanto che ad un certo punto Can Yaman avrebbe fatto una speciale dedica alla Chillemi. “Quante cose mi hai insegnato”.

Viola come il mare, per la prima volta Can recita in italiano ” Difficoltà con l’italiano”

Pare che Can abbia rifiutato lo scorso anno una partecipazione ad un reality ma ha preferito concentrarsi proprio sulla sua professione di attore accettando poi di far parte del cast di Viola come il mare dove per la prima volta recita in italiano. Per lui è stato sicuramente un’esperienza molto importante e di questo ne ha parlato proprio nel corso di un’intervista rilasciata ultimamente.“Per me questa serie è un inizio molto importante, una svolta, una sfida”. Ad ogni modo, l’attore non ha nascosto di avere avuto delle difficoltà durante le riprese soprattutto per quanto riguarda l’italiano anche se è una lingua che ha studiato al liceo. Fortunatamente però per lui e la sua collega è stata di grande supporto.