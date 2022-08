Noemi una furia contro un bambino durante un suo concerto “Guarda che scendo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Noemi, la nota cantante ha vissuto una disavventura durante uno dei suoi concerti. Pare che un bambino le stesse dando fastidio e lei lo ha rimproverato dal palco.

Una disavventura quella che ha vissuto noi la famosa cantante è una tra le più amate le più popolari nel nostro paese. Pare che il tutto sia accaduto durante un suo concerto dove ad un certo punto pare che la cantante sia trovata con scritta rimproverare un bambino che fareste si danno fastidio non soltanto lei ma anche agli altri spettatori. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Noemi, disavventura durante l’ultimo concerto

Noemi, la nota cantante italiana pare che si sia trovata a vivere una disavventura durante uno dei suoi ultimi concerti. Ad un certo punto, infatti, la cantante pare che si stesse esibendo sulle note di uno dei suoi brani più celebri e più amati, ovvero Ti amo non lo so dire”, brano che ha presentato proprio all’ultimo Festival di Sanremo. Improvvisamente la cantante si sarebbe fermata e avrebbe così ripreso un bambino che pare da diverso tempo ormai le stesse dando fastidio, puntandole un laser negli occhi.

Dal palco rimprovera un bambino che la disturba

“Bambino con quel laser, guarda che scendo eh!”, queste le parole che Noemi avrebbe rivolto al bambino quando pare che abbia perso davvero la pazienza. Subito dopo aver ripreso il bambino, poi Noemi avrebbe continuato a cantare. Pare che questo momento sia stato ripreso da un utente social che pare fosse presente al concerto. Il video inevitabilmente è finito sui social e pare che sia diventato virale nel giro di poco tempo. Anche Noemi sarebbe venuta in possesso di questo video che ha condiviso sui suoi profili social ed ha commentato, seppur con ironia.

Il video finisce sui social e lo riposta Noemi

“Al Cavaliere Nero…🤣”, avrebbe scritto Noemi a corredo del video. Non sappiamo in verità se dopo il rimprovero, il bambino abbia smesso di puntare il laser alla cantante e se quest’ultima abbia potuto continuare il concerto tranquillamente.La cantante al momento si trova impegnata con il suo tour che la vede in giro per l’Italia tra un concerto e l’altro, fino al prossimo autunno. La cantante è una delle artiste più amate del nostro paese, con una grande esperienza. E’ stata lanciata da X Factor ed è stata anche giudice di The Voice.