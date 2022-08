Eva Robin’s al veleno contro Milly Carlucci: “Ha preferito Gabriel Garko a me …”

0 SHARES Condividi Tweet

Eva Robins’ contro Milly Carlucci per la decisione di quest’ultima di averla esclusa dal cast e aver scelto al suo posto Gabriel Garko.

È stata Eva Robin’s questa volta a scagliarsi contro la nota conduttrice di Ballando con le stelle ovvero Milly Carlucci. L’attrice sembrava rilasciato una interessante intervista al settimanale Nuovo e pare che in questa occasione abbia voluto dire la sua sulla nota conduttrice e sulla decisione di prendere Gabriel Garko al suo posto. Ma cosa ha rivelato nello specifico Eva?

Eva Robin’s contro Milly Carlucci, ma per quale motivo?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse sembra che la nota attrice si sia scagliata contro la conduttrice di Ballando con le stelle ovvero Milly Carlucci. Pare che Eva non abbia gradito il fatto che la conduttrice abbia scelto Gabriel Garko al suo posto. “La quota gender l’ha trovata in un altro personaggio…Gabriel Garko, che è gay…”, queste le sue parole.

La conduttrice sceglie Gabriel Garko, Eva fatta fuori dal cast

Pare che l’attrice abbia comunque anche sottolineato il fatto di aver ricevuto la telefonata da parte di Milly Carlucci la quale le avrebbe fatto le sue scuse per averla fatta in qualche modo fuori dal cast del programma. “Mi ha telefonato per scusarsi…”, queste ancora le sue parole. L’attrice nel corso dell’intervista pare che abbia confessato di essere rimasta molto male e di non aver preso bene la decisione della Carlucci.“All’inizio ero dispiaciuta, ma poi mi sono sentita sollevata perchè le gogne mediatiche mi terrorizzano…Così posso tornare in teatro con Le troiane…”. Queste le parole di Eva che ha poi anche chiarito cosa intende per gogne mediatiche.

La confessione di Eva

Pare che l’attrice abbia confessato di aver vissuto un momento davvero difficile nel 1991, un’esperienza davvero spiacevole.“E’ successo con Boncompagni nel programma Primadonna…Lui si è disamorato del prodotto e mi sono ritrovata sola…Dopo un mese sono andata via…Grande delusione…”. Queste ancora le sue parole, la quale sul finire dell’intervista pare che abbia fatto anche una confessione.“Dovevo fare L’Isola dei Famosi quando lo conduceva Simona Ventura…Avevo già il contratto in mano, ma il direttore di rete non mi ha voluto…”.