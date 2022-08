Alba Parietti senza freni sul nuovo compagno “Noi due in questo momento …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alba Parietti e la confessione sul nuovo amore e sul nuovo compagno l’imprenditore Fabio Adami. Quando e come si sono incontrati?

Alba Parietti in quest’ultimo periodo sembra stia vivendo uno dei momenti più fortunati della sua vita e della sua carriera. Sicuramente saprete già che è da un po’ di tempo e felicemente legata al noto imprenditore Fabio Adami con il quale è stata paparazzata In diverse occasioni e protagonista anche di diversi post su Instagram. È stata la stessa Alba a confermare questa storia d’amore che pare la stia facendo parecchio felice in quest’ultimo periodo. Di questo e soprattutto dell’amore che prova per il suo compagno, Alba ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi raccontando dettagli molto intimi su quella che è la sua nuova relazione.

Alba Parietti, il suo momento fortunato in amore

Alba Parietti in quest’ultimo periodo sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita grazie alle compagno Fabio Adami con il quale stanno insieme ormai da diverso tempo. Di questo rapporto sentimentale ne ha parlato proprio la stessa al bar nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi e pare che a questo punto abbia fatto una rivelazione piuttosto importante.“Nel momento della passione accecante com’è per noi ora, non ne sentiamo alcun bisogno”, questo quanto dichiarato dalla nota conduttrice.

L’amore per il suo nuovo compagno Fabio Adami

Alba però avrebbe aggiunto anche dell’altro ovvero “Penso che il matrimonio non sia benefico per la passione, anzi”. Pare che Alba stia vivendo un momento davvero speciale, uno di quegli amori passionali che si vivono soltanto ad una certa età. Ad ogni modo, sembra che la conduttrice abbia raccontato come è avvenuto l‘incontro con il suo compagno che pare abbia definito il suo principe azzurro. Pare che i due si siano incontrati per caso, un mix di coincidenze. “È stato un incontro del destino, sul treno, per due volte di seguito. Ci siamo scambiati sguardi di fuoco, poi alla fine del viaggio lui è venuto a presentarsi. Io ero terrorizzata”. Questo quanto dichiarato ancora da Alba la quale pare abbia sottolineato il fatto di provare delle emozioni e sensazioni davvero molto forti sin dall’inizio, quando lui per lei era solo uno sconosciuto.

Le parole della showgirl

E’ stato però durante il loro secondo incontro che sarebbe scattata la scintilla, sul treno per Milano-Roma, dopo una settimana. Adesso i due vivono un momento davvero felice e sembra che sia un amore piuttosto appagante.“La felicità non si esibisce perchè ci sono persone a cui fa male”. Questo quanto sottolineato dalla showgirl la quale ha poi dichiarato “Le cose belle vanno raccontate solo a chi ti vuole bene. La felicità fa male a chi non ce l’ha”.