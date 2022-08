Pierluigi Diaco al veleno contro un ragazzo: “Sei un impostore”

0 SHARES Condividi Tweet

Il conduttore di Bella Ma’, ovvero Pierluigi Diaco, nel corso della puntata andata in onda ieri si è reso protagonista di uno scambio di battute molto acceso con un giovane aspirante concorrente.

Mancano ormai pochi giorni all’inizio di Bella Ma’ ovvero il programma di Rai 2 che vedrà alla conduzione il noto giornalista e conduttore televisivo e radiofonico Pierluigi Diaco. Proprio quest’ultimo nelle scorse ore si è reso protagonista di un particolare scambio di battute con un giovane aspirante concorrente dello show. Scambio di battute nel corso del quale il conduttore sembrerebbe aver rivolto al giovane delle dure accuse. Ma esattamente, cos’è accaduto?

Pierluigi Diaco conduttore di Bella Ma’

Bella Ma’, è questo il titolo del nuovo talk di Rai 2 che prenderà il via il prossimo 12 settembre e che sarà condotto da Pierluigi Diaco. In attesa dell’inizio della trasmissione proprio il presentatore, insieme all’intera squadra della trasmissione, si trova impegnato nella ricerca del cast da comporre. E quindi dei concorrenti da selezionare. E proprio nei giorni compresi tra lunedì e venerdì vengono presentati ai telespettatori alcuni di questi aspiranti concorrenti. Ed ecco che proprio nel corso della puntata andata in onda ieri il conduttore si è reso protagonista di un particolare scambio di battute con un giovane aspirante concorrente.

Particolare scambio di battute tra il conduttore e un aspirante concorrente

Nello specifico Diaco rivolgendosi ad un giovane con il grande sogno di fare l’attore si è espresso affermando “E se ti chiamano per fare un film a novembre, che fai?” .Domanda alla quale il giovane ha risposto “Questa è una mia priorità“. Le parole espresse dal ragazzo però non sembrerebbero essere piaciute al conduttore che ha subito replicato “Ma quanto sei bugiardo! Mi sembri poco autentico e un po’ impostato. Sei un impostore nella vita”. Ma la discussione non è finita qui. Il noto conduttore televisivo e radiofonico ha infatti continuato esprimendo il suo pensiero sul giovane al quale ha anche rivolto delle dure accuse. “Hai talmente la voglia di importi che sembri più un venditore di fuffa che di verità”, queste le parole espresse da Pierluigi Diaco e alle quali il ragazzo ha replicato “Io sono me stesso. I mie genitori mi hanno insegnato l’umiltà”.

Le dure parole di Diaco: “Sei entrato dicendo che…”

L’acceso scambio di battute tra conduttore e aspirante concorrente è poi proseguito con la risposta di Pierluigi Diaco alle parole espresse dal ragazzo. Il presentatore di Bella Ma’ ha infatti replicato dichiarando “Sei entrato dicendo che fai l’attore, sei uno scrittore, sei uno sceneggiatore. Stiamo a parla’ di un ragazzo di Andria che vive a Roma. Dove sta l’umiltà?”. Nonostante tutto questo però alla fine il ragazzo sembrerebbe essere stato scelto proprio come opinionista.