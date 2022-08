Estate in diretta, momenti di grande imbarazzo durante il collegamento, l’inviata resta in silenzio

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di Estate in Diretta è andata in onda ieri e proprio nel corso di tale appuntamento i conduttori e l’inviata hanno vissuto alcuni momenti di forte imbarazzo a causa del duro commento di un’anziana donna intervistata.

Momenti di grande imbarazzo sono stati quelli vissuti, nella giornata di ieri giovedì 25 agosto 2022, all'interno del noto programma di Rai Uno ovvero 'Estate in Diretta'.

Grande imbarazzo su Rai 1 nel programma ‘Estate in Diretta’

Uno dei programmi Rai più seguiti dell’estate è sicuramente ‘Estate in diretta’. Stiamo nello specifico parlando della celebre trasmissione del pomeriggio condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini all’interno della quale vengono affrontati giorno dopo giorno sempre nuovi argomenti. Nel corso della puntata andata in onda ieri ad esempio si è parlato di quanto sempre più spesso sta accadendo nelle spiagge libere in Italia. E nello specifico del fenomeno secondo il quale alcune persone posizionano sopra il bagnasciuga lettini ed ombrelloni per prenotare il loro posto in spiaggia senza però avere l’autorizzazione per farlo. L’inviata della trasmissione si è quindi recata presso la spiaggia di Ladispoli per intervistare alcuni dei presenti. Ed è stato proprio a causa di tale intervista che la trasmissione ha vissuto momenti di imbarazzo.

Il commento del gruppo di anziane intervistate dall’inviata

Nello specifico Roberta Spinelli, è questo il nome dell’inviata di Estate in Diretta, ha intervistato alcuni dei bagnanti presenti sulla spiaggia di Ladispoli per chiedere informazioni e per cercare di capire quale sia la situazione su tale spiaggia. Ad un certo punto, dopo aver intervistato alcune persone, l’inviata ha pensato bene di rivolgersi ad un gruppo di donne anziane che stavano parlando tra di loro. Alla domanda dell’inviata che ha chiesto alle donne se conoscessero qualcuno che su tale spiaggia si comporti nel modo sopracitato e quindi occupando un posto pubblico con lettini ed ombrelloni ecco che una di queste sembrerebbe aver risposto affermando “Lascia il lettino e l’asciugamano e poi va via. E poi ritorna verso mezzogiorno, perché viene per mangiare. E nessuno tocca niente. Nella spiaggia non è mai successo qualcosa del genere.”

La dura reazione di una delle donne: “Ma che me stai a riprende?”

Ad un certo punto però proprio la signora in questione sembrerebbe essersi resa protagonista di un commento che ha creato alcuni attimi di imbarazzo in studio. La donna infatti dopo essersi resa conto della presenza della telecamera ha replicato affermando “Ma che me stai a riprende?”. Parole queste alle quali il conduttore Gianluca Semprini ha risposto “Ma no!”. A sua volta anche la collega è apparsa a molti particolarmente imbarazzata.