Simona Ventura massacrata: “Si sta trasformando in Emilio Fede”

0 SHARES Condividi Tweet

La celebre conduttrice Simona Ventura nel corso delle ultime ore è finita al centro di una grossa polemica dopo che diversi haters le hanno rivolto delle dure critiche a causa del suo aspetto.

E’ finita al centro di una grossa polemica, nel corso delle ultime ore, la celebre conduttrice televisiva italiana Simona Ventura. La donna è infatti finita nel mirino degli haters ed il tutto dopo aver condiviso sui social alcune immagini della sua vacanza. Ma, esattamente cosa ha provocato la reazione dei followers e più nello specifico degli haters? Facciamo un po’ di chiarezza.

Simona Ventura in vacanza con gli amici e il compagno finisce al centro di una grossa polemica

L’estate è la stagione del divertimento e della spensieratezza. Ed infatti così come molti altri personaggi della televisione e dello spettacolo ecco che anche Simona Ventura al momento sta godendo di alcuni attimi di relax e spensieratezza al mare ed in vacanza. La conduttrice in compagnia di alcuni amici e del compagno Giovanni Terzi è stata prima alcuni giorni in Emilia Romagna, e di preciso a Cervia, e successivamente si è spostata in un altro meraviglioso posto considerato meta di milioni di turisti ovvero la Sardegna. La Ventura ha condiviso diversi momenti della vacanza con i suoi followers sui social. Ma forse non si aspettava che proprio uno di questi momenti potesse farla finire al centro di una grossa polemica, proprio come poi accaduto.

Il commento degli haters

Nello specifico a far discutere è stato un video condiviso dalla conduttrice su Instagram in cui il suo viso è apparso a molti diverso e più nello specifico gonfio. Ad esempio vi è stato chi ha scritto “Si sta trasformando in Emilio Fede” e poi ancora “Ha fatto la mascella come Ridge Forrester” ma anche“Leggermente deforme in viso. Ma giusto un pelo”. Poi ancora vi è stato chi ha ironizzato affermando “Ecco Simona Santanché” sostenendo quindi che la conduttrice somigli sempre più alla senatrice Daniela Santanché.

La reazione della celebre conduttrice

Ma, come ha reagito Simona Ventura a tali critiche? La conduttrice in realtà al momento non sembrerebbe essersi ancora esposta, ma potrebbe comunque decidere di farlo nel corso delle prossime ore. Alcune settimane fa però, sempre sui social, l’ex moglie di Stefano Bettarini aveva scelto di mostrarsi con tutti i suoi difetti senza alcun timore. La celebre presentatrice infatti aveva condiviso delle immagini in bikini aggiungendo a tali immagini poche parole ovvero “L’estate 2022 senza filtri”.