Enzo Iacchetti diretto su Ezio Greggio: “Lui ed io non abbiamo mai …”

Enzo Iacchetti, che tra pochi giorni festeggerà 70 anni, ha colto l’occasione per fare un bilancio della sua vita privata e professionale nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera. E non sono mancate le belle parole su Ezio Greggio con il quale ha rivelato di non aver mai litigato.

Quando si parla di Striscia la Notizia è assolutamente impossibile non pensare a due celebri volti della trasmissione. Di chi stiamo parlando? Dei noti conduttori Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio uniti da uno splendido rapporto professionale ma anche da tanta stima. A parlarne è stato proprio Iacchetti nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Lunga intervista di Enzo Iacchetti al Corriere della Sera

Considerato uno dei volti più noti e amati della televisione italiana e di Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti ha di recente rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha parlato della sua vita privata e professionale. Il noto conduttore tra pochi giorni, e di preciso il 31 agosto, spegnerà ben 70 candeline e proprio in prossimità di tale evento ha deciso di fare un bilancio della sua vita. Impossibile non iniziare facendo riferimento a quanto successo in giovane età quando ha deciso di lasciare il suo posto di lavoro sicuro all’interno di un’agenzia viaggi per realizzare i suoi sogni. E a tal proposito ha raccontato di quando per la prima volta si è trovato su un palco. “Ero timidissimo, parlavo pochissimo, ma un regista del mio paese stava preparando uno spettacolo e chiese a mio padre se poteva prendermi per una parte da muto. Gli fu dato il consenso e mi ritrovai sulla ribalta. La sopra cominciai a chiacchierare, non riuscivo a stare zitto. Mi piaceva quel posto: fu una folgorazione”, queste le sue parole.

Il racconto di Iacchetti sulla sua carriera

Iacchetti ha poi proseguito l’intervista rivelando che però la vera svolta è arrivata alla fine del 1978 grazie al Derby di Milano. Il celebre conduttore ha raccontato di essersi licenziato dall’agenzia viaggi per lavorare, insieme a degli amici, all’interno di una radio libera dove guadagnava meno soldi ma si divertiva di più. Iacchetti ha poi proseguito “A fine 1978, dopo la gavetta nei night, approdai al Derby, un’università a numero chiuso, ti insegnava ad affrontare ogni tipo di pubblico. Però le esibizioni duravano fino alle 4 del mattino! Se eri fortunato ed eri tra i primi, ok, ma se ti capitava l’ultima ora beh… era dura far ridere il pubblico rimbambito dal sonno e dall’alcol”. Il conduttore ha poi voluto precisare di aver avuto anche un altro sogno ovvero quello di suonare rivelando che i suoi due miti erano proprio Enzo Jannaci e Giorgio Gaber. E a tal proposito ha chiarito “Non ho frequentato scuole di recitazione o musicali, ho cercato di imparare da loro, senza copiare”.

Le belle parole sul collega Ezio Greggio

Nel corso della stessa intervista Enzo Iacchetti ha poi colto l’occasione per parlare del suo rapporto con Ezio Greggio considerato non solo un collega ma un amico. A tal proposito Iacchetti ha rivelato “Siamo una coppia di fatto e, giuro, non abbiamo mai litigato, perché dotati entrambi di un notevole senso dell’ironia e godiamo di reciproca stima. Fare satira non è sempre facile…”. Il conduttore ha poi rivelato che tornerà a Striscia la Notizia dove però si fermerà solamente due o tre mesi. “Ho la mia tournée teatrale cui non rinuncio” ha dichiarato.

Il grande rimpianto del conduttore: “Vivo ancora con questo senso di colpa”

Iacchetti ha poi concluso parlando della famiglia e di preciso del padre a proposito del quale ha rivelato di avere il rimpianto di non aver mai parlato con lui e di non essere mai andato a trovarlo. “Avevo 21 anni quando è morto a soli 57 anni e vivo ancora questo senso di colpa”, queste le sue parole.