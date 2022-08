Ilary Blasi e Francesco Totti lanciata la bomba: “Francesco parlerà a breve perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e Francesco Totti, il suo amico interviene e dice che il capitano della Roma a breve parlerà per raccontare cosa è successo.

Non si fa altro che parlare della separazione più chiacchierata dell’estate, ovvero quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due pare che siano sempre più distanti e l’ex capitano della Roma nello specifico pare che abbia ormai una relazione con un’altra donna che è Noemi Bocchi. La conduttrice intanto si sta godendo un’estate da single, tra un viaggio e l’altro.

Francesco Totti e Ilary Blasi, per quale motivo i due si sono lasciati?

Ne frattempo si ipotizza su quello che potrebbe essere accaduto realmente tra i due, visto che si è detto di tutto. Si è parlato di una presunta relazione di Ilary con un uomo misterioso ma sostanzialmente è stata paparazzata sempre con i suoi figli e con la sua famiglia in questa estate 2022, al contrario di Francesco che in diverse occasioni è stato pizzicato insieme a Noemi Bocchi. Molto probabilmente i due stanno aspettando per ufficializzare la loro relazione, nell’attesa che vengano avviate le pratiche di separazione tra Francesco e Ilary. Proprio in questi giorni pare che il settimanale Chi, in edicola ieri, abbia mostrato delle immagini molto chiare, in cui si vede Totti lo scorso 19 agosto raggiungere Noemi che ha affittato una villa vicino Sabaudia.

L’amico Alex Nuccetelli parla di Francesco e Ilary e fa importanti rivelazioni

“Ecco infatti Francesco Totti, mentre in macchina, con una coppia di amici, raggiunge l’abitazione al Circeo di Noemi. Esce dalla vettura a testa bassa e varca la porta d’ingresso. Questa volta con Totti c’era una coppia di amici. La macchina si è fermata proprio dove, pochi giorni fa, avevamo visto parcheggiare Noemi. L’ingresso del Capitano è registrato alle 22.30 mentre l’uscita fino alle due di notte non c’è stata”. In realtà pare che anche in altre situazioni i due siano stati avvistati insieme o comunque nello stesso posto. Su di loro, in questi giorni è tornato a parlare Alex Nuccetelli, un amico storico di Francesco, il quale ha rilasciato delle interessanti parole a Novella 2000.

Alex Nuccetelli su Francesco

“Per Francesco la famiglia è tutto, non si sarebbe mai allontanato se non fosse accaduto qualcosa di grave. Senza un valido motivo, Francesco non si sarebbe mai allontanato, per lui la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa. Per Ilary provava un amore esagerato, un’attrazione viscerale, qualcosa di grave è successo“. Ma non è finita qui, visto che poi Alex avrebbe aggiunto “Quello che so è che Francesco assolutamente parlerà a breve, è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio. E dopo quel fatto da tempo considerava il rapporto con Ilary ormai tramontato”.