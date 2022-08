Fiorello e Amadeus postano un video: “Siamo i nuovi Ferragnez, gli Amarello” e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello e Amadeus protagonisti di un video molto divertente apparso sui social. “Siamo i nuovi Ferragnez, gli Amarello”. Ecco le parole di Fiore.

Fiorello e Amadeus sono davvero inseparabili e oltre ad essere colleghi sono anche molto amici praticamente da tutta una vita. Quest’anno i due hanno trascorso le vacanze estive insieme, ovviamente con loro anche le mogli Susanna Biondo e Giovanna Civitillo. Pare che i due siano stati protagonisti di un video che hanno pubblicato proprio nelle scorse ore e dove sono apparsi insieme e senza le rispettive compagne. La reazione dei follower è stata davvero sorprendente e come sempre, i due pare che siano riusciti ad ammaliare tutti quanti con la loro simpatia. Tanti i commenti arrivati sotto al post da parte di semplici utenti Social ma anche di personaggi del mondo dello spettacolo come Lorenzo Jovanotti ed è anche Sabrina Salerno.

Fiorello e Amadeus insieme in un video molto divertente

Fiorello e Amadeus sono sicuramente una delle coppie più divertenti del mondo dello spettacolo e lo hanno dimostrato in tantissime occasioni. Sappiamo bene che i due sono stati i veri e propri protagonisti del Festival di Sanremo di ormai quasi 4 anni fa e molti hanno sperato che potessero ripetere questo esperimento che ha avuto un successo strepitoso. In realtà però Amadeus è tornato con Fiorello soltanto l’anno successivo e poi ha proseguito da solo. Adesso la speranza è che per il prossimo Festival Fiorello possa finalmente regalarci la sua presenza.

“Gli Ama”, le parole dello showman che divertono tanto i follower

Ad ogni modo i due sono molto amici e lo testimonia anche il fatto che abbiano trascorso le vacanze estive insieme. Sono apparsi così in un video nei giorni scorsi che è piaciuto tanto ai follower che hanno ovviamente lasciato un like o anche un messaggio. Non soltanto semplici follower ma anche noti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Lorenzo Jovanotti e Sabrina Salerno.”Amici, siamo i nuovi Ferragnez! Dopo un’estate di sguazzamenti al mare, io che levo il costume a lui… Paparazzati ovunque…Vveramente siamo i nuovi Ferragnez, gli Amarello!“, avrebbe dichiarato Fiorello scherzando nel video in questione.

Prossimi impegni di Ama svelati da Fiore

In questo filmato poi sembra che lo showman più amato di tutti i tempi pare che abbia voluto fare delle considerazioni su quella che è la fine della stagione estiva ed ha parlato dei prossimi impegni del suo amico Amadeus.“Ora lui torna a fare I Soliti Ignoti”poi Arena 60 e poi c’è quella cosa che fate a febbraio in Liguria….”, riferendosi ovviamente al Festival di Sanremo. “Il 4 settembre compirà 60 anni, secondo me bisognerà fare festa nazionale“, avrebbe aggiunto poi Fiorello, ricordando così anche l’età del noto conduttore, ovviamente molto divertito dalla gag del suo amico.