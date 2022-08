Fedez e Chiara Ferragni svelano chi guadagna di più tra i due: “Siamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez e Chiara Ferragni sono sempre più popolari. In molti si chiedono chi tra i due possa guadagnare di più. A svelarci qualcosa al riguardo è stato proprio il noto rapper.

Fedez e Chiara Ferragni sono i due personaggi più noti degli ultimi anni, non soltanto in Italia ma anche all’estero. Lei è una nota imprenditrice digitale, la cui notorietà è esplosa ormai diversi anni fa. Sui social sono molto popolari e hanno milioni di follower che li seguono sempre con grande costanza e affetto. Sono sempre di più coloro che si chiedono chi tra i due possa guadagnare di più. Sappiamo che i guadagni di entrambi sono davvero stellari, ma adesso a svelarci la verità è stato proprio il noto rapper. Ma cosa ha dichiarato’

Fedez e Chiara Ferragni, chi guadagna di più tra i due?

Fedez e Chiara Ferragni sono la coppia più amata degli ultimi tempi. La loro popolarità è esplosa molti anni fa e di loro se ne parla molto spesso. Sui social condividono gran parte della loro privata e professionale. Ad ogni modo, sono sempre di più coloro che si chiedono chi tra i due possa guadagnare di più e soltanto adesso a svelare qualcosa al riguardo è stato proprio lui, il marito di Chiara che ha fatto una precisazione.

La precisazione di Fedez

Fedez pare che abbia spiegato il fatto che più o meno lui e la moglie guadagnano le stesse cifre grazie alle loro attività.“Siamo simili da quel punto di vista…Lavoro e provvedo anche io al mantenimento della famiglia. No che non sono il mantenuto di Chiara…”. Queste le parole di Fedez il quale poi avrebbe fatto ancora un’altra precisazione dicendo “Dividiamo tutto a metà.. E’ family power tutto diviso”. Pare che nessuno dei due mantenga l’altro, ma insieme mandano avanti tutto, gestione familiare compresa. Sono state queste le parole riportate dal portale Biccy.it sulla base di una diretta di Fedez su Twich. Quest’ultimo, parlando dei guadagnai pare che abbia aggiunto “Diciamo che siamo simili su quel piano”.

Le parole di Chiara Ferragni

Pare che sulla questione sia intervenuta anche la Ferragni, la quale ci ha tenuto a fare anche una sua precisazione.“Non è il mio mantenuto ragazzi, lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto…”. Biccy.it a tal riguardo un pò di tempo fa pare abbia riportato alcuni dati ufficiali, sostenendo che nel 2015 Chiara abbia fatturato ben 10 milioni di euro grazie alla sua attività sui social.