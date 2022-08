Vittorio Sgarbi, la figlia rifiuta il Grande fratello vip e dice: “Non posso dire commentare la mia scelta perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Evelina Sgarbi pare che abbia rifiutato la proposta avanzata dal Grande fratello vip, scatenando anche la reazione del padre Vittorio. Ma per quale motivo Evelina ha rifiutato?

Evelina Sgarbi è la figlia del noto critico d’arte, la quale sembra che nell’ultimo periodo sia stata al centro del gossip e sotto i riflettori, per aver rifiutato il Grande fratello vip. A distanza di circa un mese dall’inizio del reality di Canale 5 sembra che stiano emergendo alcuni dettagli. Pare che Evelina sia stata contattata un pò di tempo fa dagli autori del Gf vip ma pare che la giovane abbia declinato l’invito. Ma per quale motivo?

Evelina Sgarbi, la figlia del noto critico d’arte rifiuta la partecipazione al Gf vip

Evelina Sgarbi, la figlia del noto critico d’arte pare che sia intervenuta per spiegare le motivazioni che l’hanno portata a dire di no al Grande fratello vip. Il reality di Canale 5 inizierà ormai tra poche settimane e continuano ad emergere dettagli su questa nuova edizione che pare sia avvolta nel mistero. Ad oggi pare che si conosca l’identità solo di un concorrente, ovvero Giovanni Ciacci. E‘ stato anche presentato il cast ovvero il conduttore che sarà ancora una volta Alfonso Signorini e le opinioniste quali Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Non si conosce l’identità degli altri concorrenti di questa edizione del reality.

La 22enne motiva il suo rifiuto

Si è parlato di una possibile partecipazione di Evelina Sgarbi ovvero la figlia del noto critico d’arte che è già apparsa in tv ed esattamente a Live-Non è la D’Urso con la sorella un pò di anni fa. Ebbene, pare che la 22enne abbia rifiutato la partecipazione al reality di Canale facendo infuriare il padre che pare non abbia preso bene questo rifiuto. Evelina pare che abbia così spiegato il motivo per cui ha rifiutato la proposta e lo ha fatto sul settimanale Nuovo. “Non voglio e non posso commentare la mia scelta perché il mio agente di moda di cui faccio parte mi ha chiesto di non alimentare questa polemica”, queste le parole della figlia del critico d’arte che è una studentessa dell’Istituto Marangoni di Milano.

Le parole di Vittorio Sgarbi

Il rifiuto della giovane pare che abbia scatenato la reazione di Vittorio il quale ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000.“Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro”. Questo quanto dichiarato da Vittorio.