Ilary Blasi sui social: “D’improvviso penso a te … ti vorrei sentire anche per un istante …”, la dedica è da brividi

Ilary Blasi ha postato un video su Instagram ed ha scelto una canzone che ha fatto parecchio pensare. Che sia una dedica per Francesco Totti?

Ilary Blasi continua ad essere la protagonista del gossip di questa estate 2022. Dopo la separazione con Francesco Totti avvenuta ad inizio mese di luglio, pare che la conduttrice de L’Isola dei famosi sia stata particolarmente attiva sui social e non solo. E’ passata da un viaggio all’altro, passando dalla Tanzania a Sabaudia e poi ancora le Dolomiti e le Marche dove ha fatto visita al paese d’origine dei suoi genitori per Ferragosto. Ma non finisce qui, visto che Ilary adesso si troverebbe in Croazia insieme alla figlia Isabel, alla sorella Silvia, cognato ed una cara amica. Insomma, in questa estate 2022 pare che Ilary non si sia fatta mancare nulla. Francesco invece sarebbe rimasto sempre a Roma e da qualche settimana sarebbe a Sabaudia in compagnia dei suoi figli. Sono in molti a sperare che i due possano ritornare sui loro passi ma adesso una riconciliazione sembra essere molto lontana.

Ilary Blasi dopo qualche giorno di pausa torna sui social

Dopo qualche giorno di pausa, pare che Ilary Blasi sia tornata sui social. Era stata assente per qualche tempo e poi nelle scorse ore eccola ritornare su Instagram dove ha condiviso dei post dove è apparsa insieme alla figlia Isabel, la più piccola. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che Ilary sia volata in Croazia in compagnia proprio della figlia, della sorella Silvia, del cognato e di una sua cara amica.

Il post misterioso della conduttrice

Pare che però una Instagram stories della conduttrice, abbia in qualche modo riacceso le speranze dei più romantici e sognatori, ovvero di quei fan che sperano in un ritorno di fiamma tra Ilary e Francesco. In un video, che mostra Ilary mentre scende dall’aereo insieme alla piccola Isabel, pare che la conduttrice abbia accostato alle immagini una canzone, ovvero quella intitolata D’Improvviso di Lorenzo Fragola.

Il video con sottofondo la canzone D’improssivo di Lorenzo Fragola, dedica a Totti?

«D’improvviso penso a te. D’improvviso penso che ti vorrei sentire anche per un istante. Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre. Ti vorrei guardare senza dire niente. Lasciare indietro quello che non serve». Queste le parole che accompagnano il video in questione e tutti inevitabilmente non hanno potuto non pensare che il destinatario di questo post fosse proprio l’ex capitano della roma. Che Ilary abbia avuto un ripensamento ed abbia voluto mandare un messaggio all’ex marito?