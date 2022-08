Christian De Sica durissimo sui social contro una collega: “Ma chi te conosce …”

0 SHARES Condividi Tweet

Christian De Sica tirato in ballo da una interprete fiorentina, Gaia Nanni pare che le abbia risposto a tono sui social.

In quest’ultimo periodo pare che il noto attore Christin De Sica stia facendo parlare di se per alcune uscite piuttosto dure e polemiche, dapprima contro gli influencer e adesso contro una attrice. Stiamo parlando di Gaia Nanni, una giovane attrice e interprete fiorentina la quale nel corso di un’intervista rilasciata nell’ultimo periodo al Corriere pare che abbia rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso allo stesso Christian De Sica. Ad ogni modo, la replica del noto attore non è tardata ad arrivare. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Christian De Sica, la nuova star dei social

Ormai nell’ultimo periodo il noto attore pare che sia diventato una vera e propria star del mondo dei social. Nelle scorse ore non è passato inosservato il suo commento nei confronti di Gaia Nanni, una giovane interprete fiorentina, la quale nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere pare che abbia detto di sentirsi parecchio distante da quelli che sono gli attori e personaggi che hanno preso parte ai vecchi cinepattoni.

L’attore contro l’attrice Gaia Nanni, il suo post su Instagram

Pare che ad un certo punto l’attrice abbia anche citato De Sica dicendo di “stare lontano da Mirandolina o dalla quarte amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale”. L’attore pare che non abbia proprio apprezzato le sue parole e senza perdere alcun tempo, pare che abbia postato uno screenshot dell’intervista dell’attrice rispondendo a tono.“Gaia Nanni dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. Ma chi te conosce, ma chi te vo Gaia Nanni”, queste le parole dell’attore che ha utilizzato la sua solita ironia per esprimere il suo pensiero.

L’ironia dell’attore contro l’interprete

Successivamente Christian ha ancora pubblicato lo screen dell’intervista in una sua Instagram stories, aggiungendo la frase “Ma chi te vo a bella“. Ovviamente tutti i suoi follower non hanno potuto che lasciare un’interazione positiva, gli stessi che erano stati d’accordo con lui qualche settimana fa quando l’attore si era scagliato contro gli influencer definendoli “cafoni”. Non è di certo la prima volta che Christian trova l’appoggio dei suoi più fedeli fan che sono sempre dalla sua parte e lo seguono e supportano in molte occasioni.