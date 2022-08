Sonia Bruganelli al veleno: “Ho 6 carte di credito e …”

0 SHARES Condividi Tweet

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli in questi giorni pare che sia stata protagonista di uno sfogo per il fatto che la sua carta di credito sia risultata bloccata e non avrebbe potuto fare acquisti online.

Sonia Bruganelli ovvero la moglie di Paolo Bonolis pare che non riesca proprio a stare lontana dalle polemiche. È stata riconfermata per il secondo anno consecutivo al Grande Fratello vip come opinionista e sarà affiancata in questa avventura da Orietta Berti. Ad ogni modo, pare che in queste ultime ore la moglie del noto conduttore Paolo Bonolis pare che su Twitter abbia lasciato tutta una serie di post lamentando di non essere riuscita a fare degli acquisti on-line con la sua carta di credito perché le sarebbe stata bloccata. Una vera e propria polemica quella portata avanti da Sonia Bruganelli che è anche apparsa piuttosto infuriata per questa ragione. Ma che cos’è accaduto nel dettaglio?

Sonia Bruganelli, la polemica sui social per il blocco della carta di credito

Sonia Bruganelli in queste ultime ore pare che abbia portato avanti una polemica sui social e nello specifico su Twitter. Sembrerebbe infatti che Sonia non sia riuscita a fare degli acquisti on-line perché pare che la sua carta di credito risultasse bloccata. Ad ogni modo,nel raccontare quanto accaduto pare che Sonia abbia sottolineato il fatto di essere sicuramente dalla parte della ragione e ha fatto sapere ancora di aver chiesto già informazioni alla banca.

Lo sfogo della moglie di Paolo Bonolis

“Compro su Farfetch tre abiti, vado al pagamento e mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza. Chiamo il numero che mi scrivono, parlo con una signora che mi chiede generalità e numero di carta per dirmi che è bloccata per tutelare compere online. Dico ok. “Ora che sapete che sono io, può sbloccarla?”. Mi risponde che mi passa al numero per lo sblocco. Dico ok. Mi risponde un altro al quale racconto la stessa cosa. Mi chiede quando ho usato l’ultima volta la carta, gli dico che non ricordo e lui fa voce stranita. Poi mi chiede data di nascita mia e io gliela do, poi mi chiede tutto il numero di carta ed io ok. Poi mi chiede data di scadenza e ultime tre cifre della carta e gli dico tutto. Alla fine mi chiede il numero di conto corrente, a quel punto sclero! Gli dico che su due piedi non lo ricordo. Lui mi chiede: “Come mai?”. E sono costretta a vincere la mia proverbiale modestia e a dichiarare di averne 6, per cui non mi ricordo i numeri di tutti i conti correnti e lui imperterrito mi dice che se non gli dico il numero di conto non può sbloccare la carta. Io boh. I vestiti non li ho comprati”. Questo lo sfogo della Bruganelli.

Perchè la carta della Bruganelli è stata bloccata?

Sonia molto probabilmente non era a conoscenza del fatto che talvolta gli istituti di credito tendono a bloccare le carte qualora ci siano delle date situazioni come quando ci si reca all’estero, proprio come è accaduto alla Bruganelli.