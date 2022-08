Ilary Blasi e Francesco Totti, Nicola Savino fa una rivelazione: “Lo scorso anno…”

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni Nicola Savino ha parlato e commentato la fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il retroscena sulla separazione “Lo scorso anno ho fatto una vacanza estiva con loro bellissima”.

Non c’è dubbio sul fatto che Ilary Blasi e Francesco Totti siano i veri protagonisti di questa estate 2022. Ebbene, di loro se ne continua a parlare nonostante siano trascorsi ormai diverse settimane da quando è stata annunciata la loro separazione. In molti hanno commentato questa notizia e sembra che abbiano voluto dire e dare la propria opinione al riguardo. In questi giorni a parlare è stato proprio lui Nicola Favino il quale sembrerebbe aver fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato un po’ di stucco. Ma cosa ha riferito nello specifico il noto opinionista della scorsa edizione dell’Isola dei famosi?

Nicola Savino parla della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Nicola Savino in questi giorni, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera, pare che abbia parlato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e avrebbe svelato un retroscena davvero incredibile.“L’anno scorso ho fatto una vacanza estiva con loro bellissima. Me li ricordo affiatati e con dei figli bravi ed educati. La fine del loro matrimonio somiglia un po’ a quella di Al Bano e Romina. Una vera mazzata all’amore“. Questo nello specifico quanto dichiarato da Nicola Savino che è stato molto vicino ad Ilary Blasi lo scorso anno, ma lo è stato anche in passato visto che oltre ad essere colleghi sono anche legati da una profonda amicizia.

La rivelazione del noto opinionista dell’Isola dei famosi

Ad ogni modo, Nicola Savino ha deciso di non rivelare altro su questa separazione tra la conduttrice è l’ex capitano della Roma. Parquet e abbia fatto intendere quindi di sapere dell’altro ma che non intende rivelare per nessuna ragione al mondo.

Prosegue l’estate di Ilary tra un viaggio e l’altro

Intanto prosegue la l’estate da single di Ilary Blasi dopo circa 20 anni e pare che si stia dando da fare. Subito dopo l’annuncio della separazione è volata in Africa e nello specifico in Tanzania dove ha raggiunto la sorella Silvia e dove è rimasta per diversi giorni. Subito dopo è tornata in Italia ma non a Roma bensì a Sabaudia, nella villa di sua proprietà lasciando poi il posto all’ex marito e ai suoi figli. Subito dopo ha trascorso qualche giorno sulle Dolomiti e poi ancora nelle Marche nel paese di origine dei suoi genitori. Sembrava che le vacanze per la Blasi fossero terminate ma in realtà è stata avvistata a bordo di una imbarcazione in Croazia dove è approdata nelle scorse ore. La conduttrice si troverebbe insieme alla figlia Isabel, alla sorella Silvia, al cognato Ivan e anche ai suoi nipoti.