Francesco Chiofalo sulla sedia a rotelle, chi lo ha visto dice: “Sembrava molto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Chiofalo il noto personal trainer e personaggio televisivo, pare che nei giorni scorsi sia finito in ospedale. Il motivo? Non sappiamo cosa è accaduto, ma pare si tratti di un problema alla gamba. Adesso avvistato sulla sedia a rotelle.

Continuano a preoccupare le condizioni di salute di Francesco Chiofalo ovvero il personal trainer che abbiamo avuto modo di conoscere qualche tempo fa a Temptation Island. Ultimamente lo abbiamo visto anche nel cast de La Pupa e il Secchione, programma condotto da Barbara D’Urso e andato in onda lo scorso anno su Italia 1. Ad ogni modo, sembrerebbe che nella notte tra il 20 e il 21 agosto Francesco sia stato trasportato in ospedale dopo avere trascorso una serata in un locale di Ispica nella provincia di Ragusa. Non si fa che cosa effettivamente sia accaduto ma le sue condizioni di salute continuano a destare parecchie preoccupazioni.

Francesco Chiofalo, destano ancora preoccupazioni le sue condizioni di salute

Francesco Chiofalo conosciuto anche come lenticchio nella notte tra il 20 e il 21 agosto è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo che pare avesse trascorso una serata presso il locale I mori Lounge Cava di Ispica nella provincia di Ragusa. A documentare il tutto è stato proprio lo stesso il quale ha girato dei video direttamente in ambulanza e poi anche all’ingresso in ospedale. Non si sa che cosa effettivamente sia accaduto e qualcosa in più riguardo questo vicenda è stata data da Deianira Marzano.

Deianira Marzano e la testimonianza sul personal trainer

La nota esperta di gossip è anche molto amica di Francesco Chiofalo e per questo nelle scorse ore pare che sia intervenuta per cercare di svelare che cosa effettivamente sia accaduto. Deianira Marzano pare che nelle ore successive al trasferimento in ospedale di Francesco pare che avesse fatto sapere di aver sentito il personal trainer e aggiunto che purtroppo le sue condizioni di salute non fossero da sottovalutare.

La segnalazione su Francesco all’aeroporto di Fiumicino sulla sedie a rotelle

Ad ogni modo, poi il 21 agosto Francesco sarebbe stato avvistato su una sedia a rotelle presso l’aeroporto di Fiumicino.“L’ho incontrato ieri sul tardo pomeriggio all’aeroporto di Roma Fiumicino. Era messo piuttosto male, non camminava, stava su una sedia a rotelle accompagnato da un OS dell’aeroporto di Fiumicino. Lui sembrava molto provato e veramente molto giù di morale. Sono sincera, mi è dispiaciuto vederlo in quelle condizioni, poverino“. Questo quanto dichiarato dalla persona che lo ha visto all’aeroporto di Fiumicino. Non si sa ancora che cosa sia accaduto ma una cosa è certa ovvero che l’influencer sembra abbia avuto un problema alla gamba che gli ha impedito di camminare.