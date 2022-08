Albano una furia sui social: “Non serve più …”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi ha ottenuto un grande successo nel corso della sua carriera. In questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando della musica in generale e facendo una dichiarazione che ha lasciato parecchio senza parole.

Albano Carrisi è di certo uno degli artisti più amati e più importanti del nostro paese e della musica italiana. La sua carriera è ricca di grandissimi successi, ottenuti sia in coppia con l’ex moglie Romina Power che da solo e dunque come solista. Possiamo dire con certezza che si tratta di uno dei cantanti più amati e più apprezzati del panorama internazionale. A decretare il suo grande successo in tutti questi anni è stato sicuramente il suo grande talento e la sua voce davvero strepitosa, oltre che il suo modo di interpretare i brani sul palco. In questi giorni pare che Albano abbia rilasciato un’intervista al quotidiano La Nuova Sardegna parlando in generale della sua professione e spiegando che cosa ne pensa della musica del giorno d’oggi.

Albano Carrisi, il grande successo dell’artista

Albano Carrisi è uno dei più importanti artisti della musica italiana. Non è di certo una novità il fatto che Albano sia riuscito nel corso degli anni a conquistare milioni di fan in Italia e non solo, visto che la sua fama è davvero ai massimi livelli in altri paesi europei e non solo. Pare che il noto cantante di Cellino San Marco in questi ultimi giorni abbia rilasciato un’intervista molto interessante al quotidiano La Nuova Sardegna.

Il punto di vista del cantante di Cellino sulla musica che si fa al giorno d’oggi

Tra i tanti argomenti trattati sembrerebbe che Albano abbia voluto riferire il suo punto di vista sulla musica che si fa al giorno d’oggi.“Stiamo assistendo purtroppo alla morte della musica secondo me. Non si scrive più, basta un buon computer e si inventa ciò che si vuole, non occorre più studiare. E’ un grave segno per chi ama la musica”. Queste le parole dichiarate da Albano che è apparso piuttosto critico.

Albano commenta la guerra in Ucraina

Così come abbiamo già avuto modo di anticipare pare che nel corso di un’intervista il cantante di Cellino si sia anche dedicato ad altri temi come ad esempio la guerra in Ucraina. Fino a poco tempo fa, pare che Albano andasse in Russia per tenere diversi concerti. Nel momento in cui poi è scoppiata la guerra, il cantante pare abbia deciso di allontanarsi da Putin ed anche dalla decisione di invadere l’Ucraina. Albano ha così riferito di non avere nulla in contrario al popolo Russo, ma ovviamente sembra non abbia affatto gradito il comportamento di Putin.“Lo ammiravo, l’ho difeso, ma ora le sue azioni mi portano a dire che qualche rotella si è spostata da qualche altra parte”.