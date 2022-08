Belen posta una foto e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez è una nota showgirl argentina la quale sicuramente ha ottenuto un grandissimo successo in questi anni. E’ molto innamorata dei suoi bambini che sono spesso protagonisti dei suoi post sui social. La dolce dedica per Santiago e Luna Marì.

Belen Rodriguez è una nota showgirl argentina la quale ormai da diversi anni è protagonista assoluta del mondo dello spettacolo e del gossip per lo più per la sua vita privata. In questa calda estate 2022 Belen si è tanto dedicata alla sua famiglia, complice il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. I due finalmente dopo vari tira e molla pare che siano tornati insieme e adesso sembrano più innamorati che mai. Molto spesso in questi giorni Belen si è mostrata insieme ai suoi figli, ovvero Santiago e la piccola Luna Marì. L’argentina e conduttrice però si è anche dedicata al lavoro, visto che è stata impegnata con le riprese di Tu si que vales.

Belen Rodriguez, donna in carriera e mamma super innamorata dei suoi figli

Belen Rodgriguez, oltre ad essere una mamma in carriera è anche molto presente nella vista dei suoi piccoli. L’argentina, infatti sui social condivide spesso dei momenti trascorsi insieme a Santiago ed alla piccola Luna Marì, facendo loro anche delle splendide dediche utilizzando delle parole cariche di amore. Il suo primo amore è stato Santiago, il primogenito che Belen ha avuto da Stefano De Martino, suo ex marito con cui ha avuto diversi tira e molla e con il quale attualmente convive. Poi, lo scorso anno è nata la sua secondogenita, ovvero la piccola Luna Marì, avuta dall’ex compagno Antonino Spinalbese. I due sono stati insieme per poco tempo, il loro è stato un amore piuttosto passionale ma dopo la nascita della piccola qualcosa è cambiato.

I figli di Belen molto affiatati

Se l’amore per un compagno può andare e venire, quello per i figli rimane sempre immutato e lo testimonia proprio Belen che sui social condivide spesso delle foto e delle Instagram Stories in compagnia dei suoi bambini.

La dolce dedica di Belen per i suoi figli

Anche i due piccoli di casa pare che siano molto affiatati e proprio in diversi video pubblicati da Belen li si vede intenti a giocare, abbracciarsi e scambiarsi delle tenere coccole. Proprio nell’ultimo post pubblicato da Belen, si vedono i due bambini sul letto mentre giocano, si abbracciano e sorridono, mostrandosi complici. “Che altro aggiungere?“, avrebbe scritto Belen nella didascalia del post.