Stefano Accorsi posta una foto e arriva la reazione inaspettata del regista Ferzan Ozpeteck

Stefano Accorsi è un noto attore, il quale sta trascorrendo le sue vacanze in Sicilia. Pare che abbia mostrato un fisico davvero da paura in questi giorni e tra i tanti commenti non è passato inosservato quello del regista Ferzan Ozpeteck.

Stefano Accorsi si sta godendo una vacanza in Sicilia insieme alla sua famiglia e pare che abbia documentato il tutto con tanto di foto che ha pubblicato sui suoi profili social. L’attore di grande fama nazionale ed internazionale pare che abbia pubblicato delle foto dove è apparso a torso nudo, in piscina, dopo aver fatto un bagno rinfrescante. Le foto sembra che abbiano fatto il giro del web e tantissimi sono stati i complimenti arrivati per lui, che a 51 anni ha mostrato un fisico davvero da paura. La reazione dei fan di Stefano quale è stata?

Stefano Accorsi in vacanza in Sicilia mostra un fisico da paura

Il commento di Ferzan Ozpeteck non passa inosservato

Una volta pubblicate quelle foto pare che siano stati tantissimi i commenti arrivati, soprattutto complimenti da parte del pubblico femminile. Ma non solo, visto che tra i tanti commenti pare che non sia passato inosservato quello lasciato dal noto regista, ovvero Ferzan Ozpeteck il quale avrebbe scritto “Anvedi”. Pare che oltre ad essere colleghi, visto che hanno girato dei film insieme come Le fate ignoranti, Saturno contro e La Dea Fortunata, i due sono anche grandi amici.

Il tema dell’ambiente caro a Stefano, ecco le sue parole

Attualmente l’attore pare che stia lavorando portando avanti dei progetti del tutto nuovi, come il portare i temi scientifici in uno spettacolo teatrale. Pare che sia anche uno dei firmatari dell’appello della comunità scientifica affinché il tema dell’ambiente venga inserito nell’agenda politica dei vari partiti che sono impegnati nella campagna elettorale per le prossime elezioni.«Non ci può essere futuro senza coscienza ecologica e sociale. Ecco perché ho firmato l’appello rivolto dalla comunità scientifica ai politici. Io farò la mia parte. Porterò questi temi in teatro, luogo da sempre centrale di riflessione. Vorrei ci fossero anche gli scienziati sul palcoscenico». Questo quanto dichiarato dal noto attore.