Albano, la figlia Romina fa una confessione che lascia tutti a bocca aperra

Romina Carrisi in questi giorni ha fatto una confessione molto importante. Pare che abbia sofferto di ansia e quella che doveva essere una semplice nuotata, si sarebbe trasformata in una vera tragedia.

Romina Carrisi è la quartogenita del noto cantante di Cellino San Marco e Romina Power. Pare che nelle scorse ore la giovane, diventata ormai un noto personaggio televisivo, sembra che su Instagram abbia pubblicato il racconto di un momento davvero difficile che ha vissuto. Pare che Romina abbia vissuto una disavventura durante quella che doveva essere una semplice nuotata. In realtà, questo episodio non è recente ma sarebbe accaduto un pò di tempo fa e pare che abbia avuto delle conseguenze non indifferenti sulla sua vita, tanto che Romina ha confessato di aver sofferto d’ansia per molto tempo. Ma di cosa si tratta?

Romina Carrisi, la confessione della figlia di Albano e Romina Power

La figlia di Albano Carrisi e Romina Power pare che recentemente su Instagram abbia condiviso un racconto di quello che è stato uno dei momenti più difficili e delicati della sua vita. Pare che una semplice nuotata si sia trasformata in un vero e proprio dramma che le ha causato parecchi problemi anche negli anni successi. Pare che Romina abbia pubblicato una foto che la ritrae in barca, con uno sguardo piuttosto triste ed è stato in questa occasione che ha voluto raccontare quanto accaduto un pò di tempo fa.

La figlia del cantante di Cellino San Marco ed i suoi problemi di ansia

Il tutto sarebbe accaduto quanto anni fa avrebbe voluto fare una nuotata ma poi sarebbe accaduto qualcosa.“Facciamo una nuotata, ci fa bene”, pare avesse detto inizialmente Romina. “Si, certo… peccato che la mia cara vecchia amica Ansia ha deciso di aggiungersi nel bel mezzo della mia traversata e farmi compagnia con i suoi dolci artigli graffiando la mia mente e accorciando il mio respiro”. Queste ancora le sue parole, spiegando quanto accaduto un pò di tempo fa. “Annegherai. Perderai fiato e annegherai. Non vedi né il fondale, né davanti a te. È giunta la tua fine, non arriverai mai”, questi i pensieri che Romina Carrisi avrebbe fatto che ha dovuto fare i conti con l’ansia per molto tempo.

Nuovo amore per Stefano Rastelli

“La mia ansia è schietta. Non ha mai fatto la ruota panoramica con le parole. La conosco da anni ma ogni volta che arriva è come ricevere il primo schiaffo e l’ultimo bacio”. Questo in conclusione quanto scritto dalla figlia di Albano e Romina che adesso sta vivendo però uno dei momenti più felici della sua vita grazie anche al suo amore, Stefano Rastelli. I due si sarebbero incontrati proprio dietro le quinte.