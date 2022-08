Mara Venier anticipa il rientro dalle vacanze e …

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier sembra aver anticipato il suo rientro a Roma dopo aver trascorso diversi mesi a Santo Domingo insieme al marito Nicola Carraro.

Vacanze finite per Mara Venier, la conduttrice che dopo aver finito la sua stagione televisiva con Domenica in pare che via volata a Santo Domingo in compagnia del marito, Nicola Carraro per trascorrere li le vacanze estive. Ebbene, pare che la conduttrice però sia tornata a casa in anticipo ed a documentare il tutto è stata la stessa conduttrice, postando una Instagram stories direttamente dal suo balcone. Ebbene, pare che la Venier sarebbe dovuta tornare nei prossimi giorni, ma avrebbe deciso di anticipare il suo rientro a Roma, che è la sua città del cuore, in attesa di iniziare la nuova stagione televisiva con Domenica In che inizierà tra poche settimane. Ma per quale motivo avrebbe anticipato il rientro?

Vacanze finite per Mara Venier, la conduttrice anticipa il rientro a Roma

Una volta finita la scorsa stagione di Domenica In, Mara Venier è volata a Santo Domingo nella villa che condivide con il marito Nicola Carraro e dove trascorre le vacanze estive. Pare che dopo un paio di mesi Mara abbia fatto ritorno nella sua casa romana, documentando il rientro con tanto di foto direttamente dal suo balcone. Le sue vacanze estive sono state parecchio intense, con tante di serate trascorse insieme ad amici, parenti, giornate di relax trascorse al mare, documentando tutto sui social e mostrandosi sempre in una splendida forma fisica.

La conduttrice torna a casa a Roma e mostra un dettaglio della sua casa

Ebbene, dopo questi mesi trascorsi a Playa Minitas, pare che Mara sia tornata a Roma per iniziare la sua stagione televisiva con Domenica In. Adesso che è tornata, Mara pare che abbia voluto mostrare a tutti i suoi fan la sua casa invernale ed a tutti i suoi follower pare che non sia passato inosservato un dettaglio. Quale? Una fila di corni rossi sulla scrivania che Mara ha mostrato a tutti con orgoglio. Poi Mara ha voluto ringraziare tutti i suoi fan, che le hanno riservato come sempre delle bellissime parole di affetto, dandole il benvenuto per il suo ritorno in Italia.

Anticipazioni sulla nuova stagione di Domenica In

Per quanto riguarda Domenica In, proprio in questi giorni pare che siano arrivate delle anticipazioni. Mara dovrebbe tornare in onda il prossimo 18 settembre. Anche in questa nuova stagione saranno tanti gli ospiti che prenderanno parte alle puntate, a cominciare da attori, cantanti e artisti.