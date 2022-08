Fedez e Chiara nella bufera dopo una foto postata, anche mamma Marina li rimprovera: “Non approvo che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni e Fedez pare che siano finiti al centro di una vera e propria bufera. I due avrebbero scattato una foto che ha destato parecchio stupore e pare che siano stati bacchettati anche da mamma Marina.

I Ferragnez sono sicuramente molto amati ormai da diverso tempo e come ben sappiamo sono molto seguiti sui social. Chiara Ferragni e Fedez condividono con i loro follower la loro quotidianità, diversi momenti della loro vita di coppia e professionale. Se da una parte sono molto amati e ricevono giorno dopo giorno tanti commenti positivi e molti complimenti, non mancano di certo le polemiche e le critiche. In queste ore sembra che i due siano stati attaccati proprio da una persona a loro molto cara. Chi? La mamma di Chiara, la signora Marina. Ma per quale motivo?

Chiara Ferragni e Fedez bacchettati dalla signora Marina

Nelle scorse ore pare che Chiara Ferragni e Fedez siano stati criticati da una persona a loro molto cara. Stiamo parlando di mamma Marina, ovvero la madre di Chiara Ferragni la quale non avrebbe gradito un post che marito e moglie hanno pubblicato sul web. Si tratta di una foto di Chiara e Fedez scattata ad Ibiza che pare abbia dato adito a polemiche e critiche, arrivate anche dalla mamma della nota imprenditrice digitale. Ma per quale motivo la signora Marina non avrebbe gradito questo post?

I Ferragnez pubblicano un video e poi una foto che scatena la polemica

Pare che si tratti di un video dove i due questa volta sembra abbiano deciso di mostrarsi molto spericolati. I due si sono trovati a visitare una zone di Ibiza, completamente immersa nella natura, con tante di rocce e strapiombi sul mare. Pare che per fare una foto si sia arrampicati mettendosi in pericolo ed è stato proprio questo che ha fatto infuriare la mamma di Chiara. Di certo i due ci hanno regalato un grande spettacolo, ovvero un tramonto mozzafiato. La signora Marina non è stata l’unica a bacchettare la coppia, anche altri follower pare che abbiano sottolineato il fatto che entrambi siano stati abbastanza imprudenti.

Il commento della sorella di Chiara e della signora Marina

Eppure nella foto Chiara e Federico sembrano molto tranquilli, seppur arrampicati sulle rocce. Pare che tra i tanti commenti ci fosse quello della sorella più piccola di Chiara, che avrebbe scritto “Se lo vede mia mamma…”. E pare avesse ragione “Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”. Questo il commento della mamma di Chiara.