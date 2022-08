Ezio Greggio in vacanza insieme ai figli e alla compagna loro coetanea, pioggia di critiche

0 SHARES Condividi Tweet

Ezio Greggio è fidanzato con una giovane donna di 29 anni. Pare che il conduttore si trovi in vacanza insieme alla compagna e ai figli. In molti hanno criticato.

Stanno facendo parecchio discutere le foto che stanno circolando sul web e che vedono protagonisti Ezio Greggio insieme alla sua compagna ed ai figli, Gabriele e Giacomo. Ma per quale motivo? Sembra che padre e figli stiano trascorrendo le vacanze insieme e con loro pare ci sia anche la compagna del conduttore e attore, che però sembra avere la stessa età di Gabriele e Giacomo. Non è di certo una novità il fatto che Ezio sia fidanzato da tanto tempo ormai con una donna molto più giovane di lui, visto che di anni ne ha 68 mentre lei ne avrebbe appena 29. Stiamo parlando di Romina Pierdomenico e sarebbe una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nota influencer, showgirl e conduttrice radiofonica. Queste foto hanno dato adito a diverse polemiche arrivate da tantissimi follower che pare non abbiano perso occasione. Ma cosa hanno scritto?

Ezio Greggio in vacanza insieme ai figli e alla fidanzata loro coetanea

Il noto conduttore di Striscia la notizia pare che stia trascorrendo le sue vacanze insieme ai figli Gabriele e Giacomo, di 27 e 31 anni e con loro pare che ci sia anche la fidanzata Romina coetanea di quest’ultimi. Il conduttore ha postato una foto dove appare insieme ai figli e alla fidanzata, intenti a fare un aperitivo a Saint Tropez.

Le critiche arrivate sotto al post

Pare che il conduttore abbia scritto “The fabulous Four”. Ebbene, Romina come abbiamo già anticipato è coetanea dei figli di Ezio ma tra loro la differenza d’età non è mai stata un problema e non lo è mai stata neppure per i figli del noto conduttore. Intorno alla coppia però, pare ci siano tanti pregiudizi ma lei sembra non aver mai dato loro peso.

In tanti criticano il loro rapporto e critiche sono arrivate anche per la foto in questione perchè la differenza di età fa pensare ad un interesse della fidanzata per il personaggio Ezio Greggio.

Le parole di Romina sul rapporto con Ezio Greggio

“Cerco di fare tutto da sola. Ezio è molto orgoglioso. Da lui imparo sempre qualcosa, quando condividi il tuo tempo con una persona così colta e talentuosa non puoi che crescere”. Anche Ezio pare che non si sia mai curato delle critiche ricevute e dei pregiudizi. Insomma, sembra proprio che l’amore tra i due sia così tanto forte da superare ogni pregiudizio e ostacolo e lo testimonia il fatto che comunque sono sempre insieme.