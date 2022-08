Ilary Blasi torna sui social e posta delle foto insieme a …

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi dopo qualche giorno di pausa è tornata sui social ed ha condiviso delle Instagram stories dove è apparsa in compagnia della figlia Isabel. Ma dove stavano andando?

Ilary Blasi dopo qualche giorno di assenza dai Social pare che sia tornata su Instagram pubblicando una nuova Stories. Nonostante sia stata comunque particolarmente assente dai Social si è continuato a parlare di lei e della separazione da Francesco Totti. Questa estate 2022 è stata caratterizzata proprio da questa notizia di cui si continua a parlare ininterrottamente ormai da diverse settimane. Sono state dette tante cose e si è ipotizzato su quali possano essere i motivi che hanno portato i due a lasciarsi dopo circa vent’anni di matrimonio e dopo aver messo al mondo a tre figli. La verità però non è ancora emersa nonostante sia quasi certo il fatto che Francesco abbia ormai una nuova compagna al suo fianco.

Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti

Ad ogni modo, Ilary Blasi è stata parecchio presente sui social network in queste settimane. Subito dopo la separazione la conduttrice è volata in Africa e nello specifico in Tanzania dove ha raggiunto la sorella Silvia. Subito dopo, ha trascorso diverse settimane a Sabaudia nella bellissima Villa di sua proprietà ed anche del marito e poi è volata sulle Dolomiti facendo poi a Ferragosto ritorno a Frontone che è il paese di origine della sua famiglia. Ma cosa ha pubblicato in queste ultime ore?

Le vacanze di Francesco e Ilary da single

Mentre Ilary, quindi ha deciso di andare un po’ in giro sia da sola che insieme ai suoi figli, Francesco Totti pare che abbia deciso di trascorrere semplicemente le sue vacanze a Sabaudia in compagnia di Cristian Chanel e Isabel.

Ilary torna sui social dopo qualche giorno di pausa

Nelle scorse ore, la stessa Ilary ha condiviso delle nuove Instagram Stories dopo qualche giorno di pausa ed in queste si vede proprio la stessa in compagnia della figlia Isabel scendere la scaletta di un aereo. Poi in un’altra Instagram Stories si vede la piccola addormentata sul suo grembo. Sembrerebbe che Ilary abbia deciso di trascorrere ancora qualche giorno di relax al mare anche se non ha svelato ulteriori dettagli sulla località misteriosa dove è approdata. Sicuramente nelle prossime ore la conduttrice ci svelerà qualche dettaglio in più.