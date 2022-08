Belen fuori di sè sui social: “Ecco cosa accade quando …”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez ha commesso un errore ed ha condiviso tutto sui social. “Sono nera, questo succede quando uno si fa la tinta da sola”.

Belen Rodriguez sembra che stia vivendo uno dei momenti più felici e più belli della sua vita. Dopo il ritorno di fiamma con Stefano De Martino sembra proprio che Belen Rodriguez sia rinata. Sui social è apparsa in diverse occasioni molto sorridente e felice in compagnia dei suoi figli, del suo compagno e della sua famiglia. Sembrerebbe che addirittura abbia messo su qualche chiletto che lei considera kg di gioia. Nonostante si sia dedicata tanto alle sue vacanze, Belen ha anche lavorato in queste settimane d’estate con le nuove registrazioni di tu Sì que vales. Ebbene, sembra che in queste ultime ore la nota showgirl Argentina sia tornata sui social network decidendo di fare qualcosa per essere ancora più bella ma pare che ad un certo punto sia accaduto qualcosa. A svelarci tutto è stata proprio la stessa attraverso alcune sue Instagram Stories.

Belen Rodriguez sui social mostra il clamoroso errore

Nelle scorse ore Belen Rodriguez è tornata sui social network condividendo con i suoi follower un momento della sua quotidianità. Sembrerebbe che Belen abbia deciso di fare la tinta a casa da sola molto probabilmente una delle rarissime volte in cui è capitato che lo facesse. Forse dettato anche dalla non esperienza, Belen pare che sia incappata in un errore ed ha condiviso il tutto sui social.

La showgirl fa la tinta da sola e incappa in un errore che condivide sui social

“Sono nera, questo succede quando uno si fa la tinta da sola”, avrebbe dichiarato Belen, che anche in questo caso però è apparsa piuttosto sorridente e ovviamente sempre bellissima. Pare che Belen sia tornata scura un colore che mette in risalto tanto la sua pelle abbronzata.

Belen e Stefano felici e più innamorati che mai

Nonostante gli impegni di lavoro, Belen sta continuando le sue vacanze ad Albarella nella splendida Villa che puntualmente affitta per trascorrere le vacanze estive in assoluto relax insieme a Stefano De Martino e ai suoi figli. Questa volta sembra che sia quella buona per Stefano e Belen che finalmente hanno ritrovato l’equilibrio dopo tanti tira e molla.I fan della coppia non possono che essere felici di questo ritorno di fiamma e si augurano che possa essere quello definitivo.