Tavassi e Vaporidis insieme a Londra ma il fratello di Guendalina lancia una frecciatina al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis insieme a Londra. Il fratello di Guendalina pare abbia lanciato una freacciatina a tutti coloro che non hanno creduto alla loro amicizia nata in Honduras.

Il noto attore e vincitore della scorsa edizione dell‘Isola dei famosi, Nicolas Vaprodis pare che abbia rivisto in questi giorni un altro ex naufrago. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina che è stato sicuramente uno dei protagonisti della scorsa edizione dell’Isola. I due si sarebbero rivisti proprio in questi giorni e pare che abbiano dimostrato in questo modo che l’amicizia nata in Honduras in realtà non era soltanto una strategia ma un sentimento reale. I due all’interno del reality sono riusciti a legare parecchio e sono diventati davvero inseparabili. L‘attore e il fratello di Guendalina, in queste ore così si sono rivisti e lo hanno fatto a Londra. Ovviamente i due hanno documentato questo viaggio a Londra attraverso i loro profili social.

Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis insieme a Londra

Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis hanno trascorso questo fine settimana a Londra. L’ex naufrago ha deciso così di andare a trovare Nicolas che vive a Londra ed è stato proprio lui ad andare a prelevarlo all’aeroporto. “Una fi***ta, è come se guido ma non ho il volante”, sono state queste le parole di Tavassi che pare sia rimasto davvero stupito da questo viaggio in Inghilterra sin dai primi minuti dopo essere sceso dall’aereo.

Viaggio in Inghilterra per il fratello di Guendalina

Pare che insieme a loro ci fosse anche la fidanzata misteriosa dell’ex vincitore dell’Isola, ovvero una giovane donna di nome Ali. Quest’ultima è molto riservata e per questo motivo su di lei non si hanno tante informazioni. Anche lo stesso Edoardo nelle sue Instagram stories pare che non abbia mai ripreso la giovane donna in viso, forse per rispettare la sua volontà e molto probabilmente anche quella di Nicolas. “La mano di Ali, è la fidanzata di Nicolas”, avrebbe detto Edoardo scherzando su questo aspetto.

I due a Taverna Trastevere, Edoardo lancia una frecciatina

Poi i due amici sono passati a cenare dalla Taverna Trastevere, che per chi non lo sapesse è proprio il ristorante di Nicolas Vaporidis che ha sede a Londra e dove è possibile gustare piatti rigorosamente italiani e “romani”. “Non siete amici, dicevano. E’ tutto finto, dicevano. Non ti verrà mai a trovare a Taverna Trastevere, dicevano e Invece…”. Queste le parole di Edoardo che in questo modo ha voluto lanciare una frecciatina a tutti quelli che in questi mesi hanno dubitato del loro rapporto e della loro amicizia.