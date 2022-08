Anna Pettinelli, l’ex Stefano Macchi e Elisa D’Ospina, dopo gli attacchi replicano: “Ci dispiace …”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano Macchi e Elisa D’Ospina sono una nuova coppia e la conferma è arrivata proprio dai diretti interessati. Molti hanno fatto loro i complimenti, altri invece hanno approfittato per fare loro delle critiche.

Stefano Macchi è l’ex compagno della nota conduttrice e speaker radiofonica Anna Pettinelli. I due pare che abbiano fatto coppia fissa per diversi anni, poi improvvisamente qualche settimana fa è arrivata la notizia della loro separazione. In concomitanza pare che si sia anche diffusa anche un’altra notizia, ovvero il fatto che Stefano avesse una nuova compagna. Effettivamente l’ex compagno di Anna Pettinelli è uscito allo scoperto proprio in questi giorni con la nuova fiamma, ovvero Elisa D’Ospina. I due sarebbero stati paparazzati in diverse occasioni insieme e poi alla fine si sarebbero mostrati sui social insieme, intenti a godersi queste vacanze estive. I due avrebbero pubblicato diversi post direttamente da Ibiza dove hanno trascorso diversi giorni di vacanza. Tantissimi i commenti arrivati sotto al post, molti hanno voluto sottolineare il fatto di essere felici per loro per la nascita di questo amore. Ovviamente però non sono mancati anche i commenti a parte di coloro che hanno lanciato loro delle accuse o utilizzato delle parole cariche di odio.

Stefano Macchi e Elisa D’Ospina, la nuova coppia di questa estate 2022

Stefano Macchi e Elisa D’Ospina pare che siano usciti allo scoperto. I due si sono innamorati qualche tempo fa e sembra che soltanto adesso siano usciti allo scoperto, condividendo con i loro follower il loro amore. I due sembra che stiano insieme ormai da diverse settimane e soltanto adesso hanno pubblicato delle loro foto direttamente dalle località di vacanza dove sono stati. Uno tra tutti Ibiza.

Elisa la nuova fidanzata di Stefano, l’ex marito di Anna Pettinelli

Come abbiamo visto sono stati tanti i commenti arrivati sotto ai post, tutti commenti molto affettuosi e anche tanti messaggi di auguri e congratulazioni. Un pò di giorni fa pare che i due abbiano fatto una diretta insieme e sembra che siano arrivati per loro davvero tantissimi insulti. “Mi dispiace se rosicate”, avrebbe così replicato Elisa. Ma non finisce qui, visto che la D’Ospina avrebbe anche detto dell’altro ovvero “Vergognatevi” e poi “Non abbiano bisogno di voi”, rivolgendosi così a tutte quelle persone che si sono scagliate contro lei ed il suo nuovo compagno.

Le parole della speaker radiofonica

Qualche settimana fa anche la stessa Anna Pettinelli pare che avesse lanciato una frecciatina. Nel corso di un’intervista rilasciata a S’è fatta notte, di Maurizio Costanzo pare avesse raccontato “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”. Queste ancora le sue parole.