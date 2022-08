Federica Panicucci senza freni sui social: “Noi siamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci si trova al mare, in pieno relax prima di tornare con il suo programma Mattino 5. Attualmente si trova a Forte dei marmi dove il tempo è stato piuttosto brutto eppure lei non ha rinunciato alle vacanze.

Federica Panicucci è una nota conduttrice, la quale da diversi anni ormai è al timone di Mattino 5, il programma che va in onda su Canale 5. Ebbene, tra pochi giorni la conduttrice è pronta a tornare in tv ma ad oggi sta continuando le sue vacanze e si sta godendo anche qualche giorno di relax al mare. Di certo il brutto tempo che ha caratterizzato il nostro stivale in questi giorni non ha fermato Federica dal vivere gli ultimi giorni di relax e di vacanza. La conduttrice così ha condiviso con tutti i suoi follower i momenti di spensieratezza, gli ultimi, in attesa di tornare al lavoro.

Federica Panicucci in vacanza a Forte dei Marmi

Nelle scorse ore Federica Panicucci pare che abbia condiviso con i suoi follower gli ultimi momenti di relax e di vacanza e lo ha fatto direttamente da Forte dei Marmi, dove però il tempo non è stato proprio bellissimo.“Buon pomeriggio piccolo aggiornamento da Forte dei Marmi questa è la situazione meteo: guardate il cielo pieno di nuvole nere, ma noi siamo gli irriducibili della spiaggia, noi siamo qui nonostante il brutto”. Queste le parole della conduttrice che ha trascorso diversi giorni in questa località di mare insieme al suo compagno Marco Bacini.

Fisico davvero perfetto e invidiabile, al mare nonostante il maltempo

La conduttrice, poi, avrebbe ancora aggiunto “Che poi non è proprio brutto, anzi a me piace anche questo tempo così. Vi mandiamo un saluto e un bacio”. Insomma, pare che nonostante il tempo non fosse dei migliori, la conduttrice non ha voluto rinunciare al mare ed agli ultimi giorni di relax. Non è di certo l’unica vacanza della conduttrice, visto che ad inizio estate era stata alle Maldive insieme ai suoi figli Mattia e Sofia e poi pare che ci sia tornata anche insieme al suo compagno.

Ultimi giorni prima di tornare al lavoro

In questi giorni invece è tornata in Toscana, a Forte dei Marmi ed è stata in diverse occasioni anche al Twiga, il famoso locale di Flavio Briatore. Anche questa estate, la conduttrice di Mattino Cinque si è mostrata in splendida forma, sopratutto in uno degli ultimi post pubblicasi su Instagram. “Oggi è tornato a splendere il sole”, avrebbe scritto Federica mostrandosi in costume al mare con un fisico davvero invidiabile.