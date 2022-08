Sonia Bruganelli posta un selfie con Bonolis e scrive: “L’uomo che mi fa più ridere al mondo”, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli ha pubblicato un selfie di coppia insieme al marito Paolo Bonolis allontanando tutte le voci circa una possibile crisi tra i due.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo e su questo non c’è alcun dubbio. Marito e moglie sono molto attivi anche sui social network dove spesso condividono momenti della loro quotidianità oltre che del loro lavoro. In questi ultimi tempi si è tanto parlato di una possibile crisi tra i due, crisi che però non è stata mai ufficializzata dai diretti interessati. Soltanto Sonia in qualche intervista ha confermato di aver attraversato dei momenti difficili, un pò come accade a tutte le coppie. Ad ogni modo, il noto conduttore televisivo e la opinionista del Gf vip sono tornati sui social e questa volta con un selfie di coppia, smentendo ancora una volta tutte le voci che continuano a circolare su di loro e sulla presunta crisi. La foto sarebbe stata pubblicata da Sonia Bruganelli la quale ha voluto mostrarsi a tutti i suoi follower in compagnia del suo amato marito ed i due sono apparsi molto sorridenti.

Sonia Bruganelli pubblica un selfie di coppia insieme al marito Paolo Bonolis

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli dopo tanto tempo, sono apparsi sui social insieme, con un selfie di coppia che pare sia stato pubblicato proprio dalla opinionista del Gf vip. Pare che la foto in questione ritragga un momento della loro quotidianità, dove infatti entrambi appaiono molto felici e sereni.

Nella didascalia un simpatico dialogo tra marito e moglie

Sonia nel pubblicare la foto pare che abbia aggiunto una didascalia molto simpatica “Paolo, perchè fai quella faccia?”, “E’ la faccia di quando devo fare le foto nei servizi fotografici” Mi ha preso per Luca Laurenti”. Questo il dialogo scritto da Sonia Bruganelli a corredo della foto. “Non si smentisce mai”, avrebbe aggiunto poi Sonia taggando ovviamente il marito Paolo e aggiungendo al post un hashtag “L’uomo che mi fa ridere di più al mondo“.

Basterà questo bellissimo selfie di coppia per allontanare le voci di una possibile crisi?

Insomma, questo post è bastato per spazzare via ogni voce relativa ad una possibile crisi tra i due? Tantissimi i like arrivati sotto al post, oltre 16 mila i commenti di follower che hanno voluto fare loro dei complimenti. I due stanno insieme davvero da tantissimi anni. Nel 1997 hanno ufficializzato la loro storia d’amore e nel 2022 poi si sono sposati mettendo al mondo ben tre figli ovvero Silvia, Davide e Adele.