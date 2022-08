Pinguini tattici nucleari si sciolgono, “Colossale bufala” Riccardo Zanotti pubblica un video …

0 SHARES Condividi Tweet

Riccardo Zanotti il leader dei Pinguini Tattici nucleari ha pubblicato un video dove smentisce tutte le voci sul possibile scioglimento della band.

I Pinguini tattici nucleari sono diventati uno dei gruppi più amati degli ultimi tempi e tanti i successi ottenuti anche sul palco dell’Ariston lo scorso anno. Ad ogni modo, il gruppo è uno dei più amati degli ultimi tempi e per questo motivo, quando nelle scorse ore si è diffusa la notizia di un possibile scioglimento, pare che molti fan siano rimasti parecchio male. Ma come stanno le cose? Pare che a fare un pò di chiarezza al riguardo sia stato il cantante, ovvero Riccardo Zanotti. Ma cosa ha svelato quest’ultimo?

I Pinguini tattici nucleari, la notizia del possibile scioglimento manda nel panico migliaia di fan

In questi giorni stanno circolando delle voci circa un possibile scioglimento della band I pinguini tattici nucleari, notizia che pare abbia gettato nello sconforto tutti i fan che da tempo ormai li seguono sui social e anche in tour. “Dopo 12 anni di attività e ben quattro album pubblicati, i Pinguini tattici nucleari si sciolgono”. Questo l’annuncio che è stato diffuso dalla pagina Instagram The Pipol Tv raccontando il fatto che proprio il frontman del gruppo, ovvero Riccardo Zanotti sia pronto a lasciare la band per continuare la sua attività da solista. La pagina social pare avesse anche aggiunto il fatto che il cantante sia pronto a prendere parte al cast del Tim music Awards in onda il primo settembre da Verona, ovviamente da solo.

La smentita arrivata direttamente dal cantante Riccardo Zanotti

Questa notizia, che ha colto tutti di grande sorpresa, pare che abbia fatto il giro del web e nel giro di poche ore sarebbe arrivata la smentita per bocca dello stesso Zanotti. Attualmente quest’ultimo si trova in vacanza in Irlanda e proprio dalle scogliere di Moher ha voluto girare un videomessaggio e condividerlo con i suoi fan e non solo, smentendo lo scioglimento della band.

Le parole del cantante

“Mi arriva la notizia che ci siamo sciolti, che in Pinguini tattici nucleari non ci sono più. Non so che problema abbia certa stampa che ha dato la notizia, non è assolutamente vero. E’ una colossale fake news… non è vero”. Queste le parole del cantante che così ha voluto smentire queste voci, per la felicità di tutti i fan. Poi il frontman della band avrebbe ancora aggiunto “Anzi, una colossale bufala”.