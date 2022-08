Loredana Bertè una furia contro Giorgia Meloni: “Si vergogni perchè lei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Loredana Bertè si sfoga contro Giorgia Meloni, dopo che quest’ultima su invito di Liliana Segre, non ha cancellato il simbolo della fiamma tricolore dal logo del suo partito.

Sta facendo il giro del web un video in cui Loredana Bertè, la nota cantante italiana molto amata da sempre, pare se la sia presa con il leader di Fratelli d’Italia, ovvero Giorgia Meloni. Ebbene, la cantante pare che si sia scagliata contro di lei, ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Loredana Bertè pubblica un video di polemica contro la leader del partito Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni nelle ultime ore pare che sia finita al centro di una vera e propria bufera, dopo che Loredana Bertè pare che abbia pubblicato un video di protesta. Il video in questione è apparso sui social e nel giro di pochi minuti sembra abbia fatto il giro del web. Al centro dell’attenzione proprio lei, Giorgia Meloni. Il motivo è il seguente. Loredana avrebbe attaccato la Meloni per non aver cancellato la fiamma tricolore presente nel simbolo del partito da lei rappresentato. Pare che la richiesta di cancellare questo simbolo fosse arrivata da Liliana Segre che sappiamo essere una senatrice a vita e deportata nei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale perché ebrea.

Lo sfogo della cantante contro la Meloni, duro attacco all’onorevole

“Signora Meloni, quando una senatrice come Liliana Segre chiede che sia cancellata dal suo logo quella fiamma che ricorda chiaramente il fascismo e le sue conseguenze, lei la rimuove e basta, senza arrampicarsi sugli specchi con scuse improbabili” ha detto la cantante: “Lei la rimuove, ha capito? Mi sembra il minimo per il rispetto che si deve a una signora che ha passato quello che ha passato, oltre a noi cittadini che siamo veramente stufi e alla memoria di quelli che non ci sono più, quelli che per quel simbolo sono stati uccisi”. Queste le parole di Loredana Bertè che è apparsa davvero molto arrabbiata per questa vicenda che sembra abbia colpito un pò tutti. “Lei si deve vergognare. Si vergogni, signora Meloni” ha aggiunto Bertè: “Non l’ho chiamata apposta onorevole, perché di onorevole lei non ha proprio niente, come la maggior parte dei politici italiani“. Questo ancora quanto detto dalla Bertè.

Le dure parole di Liliana Segre contro la Meloni

Piuttosto dure le parole anche di Liliana Segre contro la Meloni, chiedendo appunto di rimuovere quel simbolo della fiamma tricolore. “A Giorgia Meloni dico questo: inizi dal togliere la fiamma dal logo del suo partito. Partiamo dai fatti, non dalle parole e dalle ipotesi“. Per chi non lo sapesse, quel simbolo ovvero la fiamma tricolore apparteneva al partito del Msi, Movimento sociale italiano nato dopo il fascismo dopo la Seconda guerra mondiale.