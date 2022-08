Marica Pellegrinelli, frecciatina al veleno contro Eros: “Fidanzatevi con …”

0 SHARES Condividi Tweet

Marica Pellegrinelli, l’ex moglie di Eros Ramazzotti in questi giorni sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme al suo nuovo compagno ma non è mancata la stoccata nei confronti del suo ex marito.

Marica Pellegrinelli è stata la moglie di Eros Ramazzotti per diverso tempo, poi improvvisamente i due si sono lasciati e adesso a distanza di tempo pare che la modella abbia lanciato una frecciatina al suo ex marito. Attualmente la modella sta trascorrendo le vacanze al mare e proprio nei giorni scorsi pare che abbia pubblicato delle foto direttamente da Panarea in Sicilia dove sembra abbia trascorso dei giorni di relax. Pare che durante questi giorni di relax, però, Marica molto probabilmente abbia avuto anche il tempo di riflettere molto su diversi aspetti della sua vita ed infatti ha condiviso anche alcuni pensieri, ovviamente sui social.

Marica Pellegrinelli, la foto con il nuovo fidanzato e la stoccata per l’ex marito

In questi giorni Marica Pellegrinelli si sta tanto rilassando al mare e pare che stia avendo anche del tempo per riflettere sulla sua vita e su diversi aspetti, condividendo alcune riflessioni con i suoi follower su Instagram. Più che altro, la modella avrebbe pubblicato una foto che la ritrae insieme al suo nuovo fidanzato, ovvero il dj olandese William Djoko, scrivendo una didascalia che non è passata inosservata. “Fidanzatevi con qualcuno che vuole andare via dalle feste alla vostra stessa ora”. Queste le parole di Marica che sono sembrate proprio una frecciatina nei confronti del suo ex marito. Ma per quale motivo?

Possibili motivi sulla rottura con il cantante

Pare che un pò di tempo fa, Marica nel corso di un’intervista rilasciata a F avesse fatto intendere di non essere più riuscita ad andare dietro agli appuntamenti, impegni e abitudini del suo ex compagno. Adesso, invece, stando a quanto scritto a corredo della foto sembra sia riuscita a trovare una sincronia perfetta con il suo nuovo compagno.

Le parole della modella sul matrimonio con Eros Ramazzotti

“Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Ero sempre sola con i bambini. Finché non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso e infatti è finito anche il mio matrimonio“. Queste le parole di Marica rilasciate nel corso di un’intervista al magazine F un pò di tempo fa, parlando del suo matrimonio con Eros e molto probabilmente dei motivi che a lungo andare li hanno portati alla rottura.