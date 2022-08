Aka7even lascia tutti senza parole: “Mi hanno trovato nodulo alla gola …”

0 SHARES Condividi Tweet

Aka7even sarebbe stato costretto ad interrompere il suo tour per dei problemi di salute. Pare che gli sia stato ritrovato un nodulo alla gola. Il comunicato ufficiale.

Cattive notizie per uno dei cantanti più amati degli ultimi tempi che abbiamo avuto modo di conoscere proprio grazie ad Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Aka7even, il giovane cantante che ha preso parte al programma di Maria qualche anno fa e che da quel momento ha avuto un successo davvero strepitoso, arrivando anche sul palco dell’Ariston. Adesso però pare che il giovane stia affrontando un brutto momento, per via di alcuni problemi di salute. Ma cosa sta accadendo?

Aka7even costretto ad interrompere il suo tour per problemi di salute

Aka7even è uno dei cantanti più amati e più in voga degli ultimi anni. La sua carriera è decollata diverso tempo fa, quando ha preso parte al programma Amici di Maria De Filippi che gli ha dato modo di farsi conoscere ed apprezzare. Adesso però per lui sono arrivate delle cattive notizie. Il giovane pare che abbia dovuto annullare le ultime date del tour per dei problemi di salute. Avrebbe dovuto tenere un concerto al Militello Summer fest di Militello, in provincia di Catalia lo scorso sabato 20 agosto mentre domenica 21 si sarebbe dovuto esibire a Rocca di Caprileone in provincia di Messina. Purtroppo entrambe le date sono state rimandate ed a riferirlo è stato proprio lui, diffondendo un comunicato attraverso i suoi profili social.

Il comunicato ufficiale del cantante

Il cantante avrebbe spiegato di aver avuto dei problemi di salute e che per questo al momento ha solo bisogno di cure e di riposo. Aka avrebbe anche colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi giorni gli hanno scritto dei messaggi, mostrando apprensione per le sue condizioni di salute. “Grazie per i vostri messaggi. Il nostro tour estivo è stato qualcosa di incredibile. Ogni data sold out e ovunque in tantissimi. Però, ogni tanto, quando si pretende troppo da se stessi ne si paga le conseguenze. Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono. In più, in seguito a un controllo, hanno trovato un nodulo sulle corde vocali. L’alternativa era fare le due date in playback totale. Ma come sapete i live per me sono la cosa più importante e non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così. Vi voglio bene, Luca”.

Nodulo alle corde vocali, cosa c’è di vero in questa notizia?

Ma che tipo di problemi ha il cantante? Si è diffusa una voce, secondo la quale il giovane avrebbe un nodulo alle corde vocali. “Non posso parlare, devo stare in silenzio per un po’ Volevo solo ringraziarvi per l’affetto e la vicinanza che state dimostrando nei miei confronti. Prometto di recuperare al più presto possibile. Ora sono a riposo, cercando di tenere la voce quanto più riposata possibile. Vi mando tanti abbracci, ho una serie TV da finire. Vi voglio bene”. Queste ancora le sue parole.