Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale e sui social chi lo conosce bene dice: “Non è poco grave …”

Francesco Chiofalo nella notte tra sabato e domenica sarebbe finito in ospedale per via di un malore dopo una serata trascorsa in un locale siciliano. Preoccupano le sue condizioni di salute.

Torna a far parlare di se Francesco Chiofalo, ovvero l’ex concorrente di Temptation island e dell’ultima edizione de La pupa e il secchione. Pare che il noto personal trainer nella notte tra sabato e domenica sia stato trasportato e ricoverato d’urgenza al pronto soccorso dopo aver trascorso l’intera serata in un locale di Ragusa. Ma cosa è accaduto?

Francesco Chiofalo ricoverato d’urgenza in ospedale

Il noto personal trainer Francesco Chiofalo pare che nella notte tra sabato e domenica sia stato trasportato e ricoverato in ospedale, dopo aver avuto un malore. Il giovane aveva trascorso una serata in un locale di Ragusa, ovvero I Mori Lounge- Cavà ad Ispica. Sembrava essere una serata felice, fatta di selfie, divertimento, canti e balli il tutto documentato sul suo profilo social. Poi, durante la notte invece Francesco avrebbe avvertito un malore e sarebbe stato trasportato al pronto soccorso. A documentare il trasferimento in ospedale è stato proprio lui Francesco, il quale si sarebbe filmato anche in ambulanza alla presenza dei sanitari del 118.

Il personal trainer documenta l’arrivo in ospedale, preoccupano le sue condizioni di salute

“Fatto i ca…i mia, mi so fatto, mo”, queste le parole che Francesco avrebbe detto ad un operatore, aggiungendo ancora “Non sento la gamba”, il tutto piangendo, mostrandosi davvero disperato. Un operatore che l’ha soccorso pare abbia tentato di tranquillizzalo, ma Chiofalo pare che fosse particolarmente in ansia. Il noto personal trainer, pare che abbia filmato anche il suo arrivo al pronto soccorso e nelle vicinanze una voce femminile pare che le abbia detto “Fatti fare tutti i controlli e stai sereno”. Non sappiamo esattamente cosa sia accaduto ma nelle scorse ore pare che sia intervenuta Deianira Marzano, la nota esperta di gossip che ha tentato di spiegare l’accaduto.

Le parole di Deianira Marzano sul malore di Francesco

“Ragazzi, visto che in molti mi avete scritto preoccupati, ho parlato con Francesco Chiofalo. Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco come tanti di noi vive una vita in simbiosi con il telefono, con cui condivide la sua realtà, mi dispiace ma la cosa non è poco grave. Per privacy non dico cosa succede poi ne parlerà lui sicuramente con voi, ma ora era ancora in ospedale, era spaventato in attesa di altri accertamenti. Dobbiamo solo aspettare“. Queste le parole di Deianira che però non è scesa nei dettagli ma ha assicurato che Francesco si trova ancora in ospedale e che il suo problema di salute non è proprio da prendere alla leggera.