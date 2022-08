Damiano, la fidanzata Giorgia Soleri scrive per lui un post da brividi “Se dovessi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Damiano David ha sfoggiato un nuovo tatuaggio nelle scorse ore. Tantissimi i messaggi di approvazione arrivati dai suoi fan. La dolce dedica della fidanzata.

Damiano David è il cantante dei Maneskin, il gruppo che in questi anni ha avuto un successo davvero strepitoso dopo la vittoria al Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song contest dopo qualche mese. Il gruppo rivelazione non ha smesso di collezionare successi in questi ultimi anni. Ad ogni modo, i singoli artisti sono molto seguiti anche sui social, dove condividono gran parte della loro vita privata e professionale. Uno tra tutti Damiano David il quale proprio nelle ultime ore sembra abbia sfoggiato un nuovo tatuaggio. Non è passata inosservata la dolce dedica della sua compagna, Giorgia Soleri.

Damiano David mostra un nuovo tatuaggio realizzato in Giappone

Il noto cantante dei Maneskin nelle scorse ore ha pubblicato una foto, mostrando il suo nuovo tatuaggio. In realtà sarebbe stato difficile accorgersi della novità, visto che il suo corpo è completamente ricoperto di tatuaggi, sulle braccia, mani, busto, schiena, gambe. A tutti questi pare che se ne sia aggiunto un altro che pare Damiano abbia realizzato in Giappone ed esattamente a Tokyo. Al momento infatti la band si troverebbe in Giappone, visto che è impegnata al Summer Sonic Festival di Chiba e Osaka. Ma cosa ha deciso di tatuarsi il noto cantante di Damiano?

Anima di drago, il nuovo tatuaggio

“Dragon soul”, ovvero “Anima di drago”, questo quanto si legge nella foto che raffigura l’ultimo tatuaggio del cantante dei Maneskin. A mostrarlo è stato proprio Damiano, tatuaggio che si trova sul lato sinistro del busto, affianco ad un altro disegno, ovvero un paio di ali con la scritta “Per quel paio di ali d’oro. Avremmo pagato tutto l’oro al mondo”. Pare che questo tatuaggio sia piaciuto davvero a tutti quanti e tantissimi sono stati i commenti arrivati sotto al post.

La dolce dedica di Giorgia Soleri

Di certo tra questi non è mancato il messaggio di approvazione della fidanzata Giorgia Soleri la quale sotto alla foto pare he abbia lasciato un commento scrivendo “Bono vero”. I due pare che siano davvero tanto innamorati. Proprio lei nei giorni scorsi pare he abbia scritto al suo Damiano una dedica davvero speciale “Se dovessi descrivere l’amore sarebbe il modo in cui ridiamo insieme”. Questo quanto scritto da Giorgia. La risposta di Damiano è stata la seguente “Mi manchi molto”.