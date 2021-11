Adriana Volpe, l’ex marito Roberto Parli ha una nuova fiamma e lei “Ho visto le foto e …”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe è la nota opinionista del Grande fratello vip 6. In questi mesi purtroppo non ha vissuto dei momenti felici, visto che si è lasciata con il marito Roberto Parli, con cui sembra aver avuto diversi problemi. I due pare che si siano fatti la guerra esattamente sui social network e soprattutto l’uomo ha riempito di insulti e di critiche l’ex moglie e lo ha fatto pubblicamente. Ma in che rapporti sono adesso?

Adriana Volpe, scoop sull’ex marito Roberto Parli

Adesso Roberto sembrerebbe sia stato fotografato dal settimanale Chi insieme ad una nuova donna, ovvero Clarissa Tami. Per chi non lo sapesse quest’ultima è una conduttrice televisiva e radiofonica piuttosto famosa in Svizzera. Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che i due si stiano frequentando in modo anche piuttosto assiduo nell’ultimo periodo ed avrebbero anche pranzato sul lago di Como. Sarebbero stati avvistati anche in giro per Milano mentre facevano shopping qualche giorno fa.

Il commento di Adriana Volpe

Sempre secondo quanto riferito dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due sarebbero stati insieme anche a Lugano. Esattamente Adriana Volpe e l’ex marito si sono separati dopo la partecipazione della conduttrice al Grande Fratello vip 4. Come abbiamo avuto modo di anticipare, successivamente si sono parecchio scontrati sui social network e la nota conduttrice pare che abbia parlato per la prima volta della fine di questa relazione a Verissimo nel corso di un’intervista piuttosto toccante. Adesso Adriana invece è stata intervistata da Diva e Donna e sembra abbia voluto commentare questa nuova frequentazione dell’ ex marito.

“Si ho visto le foto ma diciamo che le problematiche sono ben altre, di sicuro non queste, quindi non ho interesse a commentare le foto. Credo che qualunque cosa e chiunque lo aiuti a ritrovare un suo equilibrio, possa solo che farmi piacere”. Queste le parole dichiarate dalla conduttrice che sono state piuttosto pacate, così come di solito è abituata a parlare Adriana. Quest’ultima ha voluto sottolineare che comunque si tratta sempre del padre di sua figlia. Insomma Adriana, sembra aver fatto intendere di voler un rapporto più naturale possibile con l’ex marito semplicemente per amore della figlia Gisele. Sicuramente per Adriana la figlia viene al primo posto e di conseguenza è pronta a mettere tutto in secondo piano, solo per il suo bene.