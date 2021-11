Ballando con le stelle, Asia Argento diretta su Morgan: “E’ un …”

0 SHARES Condividi Tweet

Asia Argento parla del suo ex compagno. Morgan, come tutti sappiamo è un concorrente ufficiale di Ballando con le stelle. E’ stato uno dei primi concorrenti ad essere ufficializzato e di conseguenza uno dei primi a parlare di questa esperienza che avrebbe fatto da lì a breve. In questi giorni di lui ne ha parlato la sua ex compagna, ovvero Asia Argento. La 46enne, ha rilasciato proprio in questi giorni una intervista al settimanale Chi, durante la quale sembra abbia voluto parlare di tante cose e toccare diversi aspetti della sua vita privata e per certi versi anche sconosciuti a tutti. Nel corso dell’intervista, inevitabilmente, ha parlato anche dell’ex compagno Morgan a Ballando con le stelle che in queste settimane si è esibito con la sua maestra di ballo Alessandra Tripoli. Ma cosa avrà dichiarato nello specifico l’attrice?

Asia Argento, una toccante intervista rilasciata al settimanale Chi

Asia Argento, come abbiamo già avuto modo di anticipare, in questi giorni ha rilasciato un’intervista dove ha parlato della sua vita privata. Sembra aver confessato di essere single. E’ noto a tutti che abbia avuto una relazione con Morgan, dal quale tra l’altro ha avuto anche una figlia di nome Anna Lou, che oggi ha circa 20 anni. Asia si è raccontata e ha detto di stare a seguire Morgan a Ballando.

L’attrice da un parere su Morgan e la sua partecipazione a Ballando con le stelle

Sono lontani i tempi in cui i due si facevano la guerra ed effettivamente se la sono fatta per tanti anni. Adesso sembra che i due invece siano riusciti a trovare un equilibrio e le cose non vanno poi così tanto male.

“Ogni tanto ci scriviamo dei messaggi, ci scambiamo opinioni su idee artistiche. Abbiamo trovato un equilibrio. Lo sto seguendo a Ballando con le Stelle: è un ballerino strepitoso, molto migliore di quanto lo sia stata io quando ho partecipato alla trasmissione nel 2016. Faccio il tifo per lui.”

Il ricordo del suo compagno morto suicida

Poi nel corso dell’intervista, l’attrice è passata a parlare della sua ultima relazione sentimentale, con il cuoco Anthony Bourdain che purtroppo si è suicidato nel giugno 2018.

“Abbiamo condiviso un pezzo di vita meravigliosa: le risate, le scoperte, i viaggi, i cibi nuovi, i film visti insieme sul divano. Dopo un amore così è difficile essere legati a qualcun altro”. Queste le parole di Asia ricordando il suo ex compagno.