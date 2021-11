Oggi è un altro giorno, Claudia Pandolfi dice a Serena Bortone “Io sono una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Claudia Pandolfi la conosciamo tutti per essere una nota attrice italiana, una delle più amate di sempre. Ad ogni modo, ricorderete come il grande successo per lei sia arrivato in seguito alla sua partecipazione a Un medico in famiglia. La stessa ha confessato che in seguito alla messa in onda della serie, ha ottenuto un successo davvero strepitoso, davvero esagerato per certi versi. Adesso, è pronta a ripetersi, visto che sta per debuttare con una nuova fiction intitolata Un professore con Alessandro Gassman. In attesa di questo, la nota attrice è stata protagonista di una puntata di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone e ha parlato della sua vita privata e della sua carriera. Ma cosa ha dichiarato nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza.

Claudia Pandolfi, l’attrice ospite a Oggi è un altro giorno

La nota attrice avrebbe rilasciato un’intervista molto interessante nel salotto di Serena Bortone. Nello specifico, a distanza di oltre 20 anni, sembra che Claudia abbia voluto parlare del grande successo ottenuto con la fiction Un medico in famiglia.

“Con il Medico in Famiglia, dalla sera alla mattina mi sono ritrovata popolare a tutti“. Queste le parole dell’attrice che ha confessato così, come è iniziato tutto.

L’attrice ricorda il grande successo arrivato inaspettatamente con Un medico in famiglia

Ad ogni modo, la nota conduttrice sembra che abbia voluto ancora aggiungere il fatto di essere stata colpita dall’onda di questo grande successo improvvisamente e di non essere stata pronta, almeno all’inizio. Effettivamente all’epoca era molto giovane, aveva soltanto 20 anni ed era proprio alle prime armi e si sarebbe ritrovata a gestire una grande popolarità. “Fu veramente scioccante, assolutamente ansiogeno. Io sono una persona riservata, una cosa di questo tipo è alienante, tipo un Truman show. Poi impari a conviverci, a gestirlo, a scomparire, a sottrarti. L’ho fatto da sola, a un certo punto stavo male… Quando hai troppa attenzione delle persone hai assoluto bisogno di isolarti. Questo mi faceva trovare un equilibrio, una pace. Mettere tanta solitudine in un momento in cui ero tanto popolare ha fatto sì che le cose si equilibrassero”. Questo ancora quanto aggiunto dall’attrice la quale ha anche raccontato che per un certo periodo di tempo, si sarebbe sottratta ad alcune uscite pubbliche.

La confessione dell’attrice, oggi felice e appagata

“Avevo il lusso di avere una casa e essendo una che esce poco anche di suo, mi sono dedicata a una vita di amicizie fidate”. Da quel momento sicuramente ne è passato di tempo e adesso Claudia è una donna piuttosto affermata come attrice.